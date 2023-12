OVAKO IZGLEDA OTAC BARBARE BOBAK: Većina misli da joj je stariji brat, evo šta kaže o ćerkinoj KARIJERI

Barbara Bobak uvek je u medijima isticala da je njen tata prati na nastpima i da se uvek oseća sigurno kada je on tu.

Nedavno je u jednoj emisiji i on stao pred kamere i priznao da nije mogao da veruje da će se njegova ćerka jednog dana baviti pevanjem.

Tata Barbare Bobak

- Ja sam uvek iza kulisa i radim sve ono što se ne vidi. Bilo nam je svima čudno kada je odlučila da se bavi muzikom, jedno su želje nas roditelja, drugo dece. Prvi put kada sam video kako to radi i koliko je srećna kada peva, kupila me je – rekao je on za K1 televiziju.

Barbarin tata istče da mu je drago što je njegova nasednica ipak odlučila da krene muzičkim putem, a posebno je srećan što se ona pronašla u poslu koji voli.

- Meni je najbitnije da moja deca budu srećna, ima mnogo dece koja imaju puno imetka, ali nisu srećna. Ja moju decu učim od malena da naprave sebi život da budu srećni.

