"MISLILA SAM DA JE NEKO DETE OD DVANAEST GODINA" Karleuša progovorila o susretu sa Prijom: Otkrila u kakvim su odnosima nakon toga

Jelena Karleuša progovorila je o susretu sa Aleksandrom Prijović nakon što je isplivala vest da pevačice nisu u dobrim odnosima, a evo šta je Karleuša misli o tome.

foto: Kurir televizija

Mnogobrojne pripadnike sedme sile zanimalo je kako je izgledao Jelenin susret sa Aleksandrom Prijović nakon što je pevačica ostvarila zavidan uspeh u zemlji, ali i regionu s obzirom da su se u javnosti pojavljivale vesti o tome da dve pevačice nisu u dobrim odnosima.

02:22 Karleuša o Aleksandri Prijović i Mariji Šerifović

- To je bilo neverovatno. Ja sam ulazila u restoran i učinilo mi se da mi u susret ide neko dete, devojčica od 12-13 godina. Jedna lepa, sitna i mršava devojčica, koja mi je rekla: "Ej!" Ja sam joj isto rekla: "Ej!". Pošto ja na štiklama imam jedno dva metra, učinilo mi se stvarno da je dete bez šminke. I kad je rekla: "Aleksandra", ja sam u tom momentu prepoznala Prijovićku. Sa puno poštovanja mi se javila i onda sam je ja vratila u restoran i tamo smo se lepo ispričale. Bio joj je tu i muž. Oduševila me je koliko je neposredna i dobrodušna i koliko nije zatrovana onim što su društvene mreže napravile od našeg odnosa. Rekla sam joj da sve ono što se pisalo da mislim na nju, da to nije tako. Onda je ona izvadila telefon i pokazala da sam ustvari mislila na nju, pa sam joj rekla da mi to više ne pokazuje. Izgladili smo sve odnose. Jako me je iznenadila, skromna je i lepo vaspitana. Pokazala je puno poštovanja prema meni i tu me je kupila, izjavila je Jelena.

Kurir,rs

