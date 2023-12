DARKO LAZIĆ DOVEO DEDA MRAZA U DOM! Podelio dirljive kadrove iz doma, a novogodišnja dekoracija ostavlja BEZ DAHA: Bajkovito

Folk pevač Darko Lazić pokazao je na svom Instagramu kako je sa svojim mališanima dočekao Deda Mraza u porodičnom domu u Brestaču.

Naime, Darko i njegova supruga Katarina ukrasii su kuću pred božićne i novogodišnje praznike, a pobrinuli su se da mališanima bude sve potaman.

Lazić je sa svojom decom dočekao Deda Mraza, a kada su ga videli odmah su počeli da vrište od sreće zbog poklona koje im je doneo, te nisu skidali osmehe sa lica.

Darko je podelio taj trenutak na svom storiju, a potom je uslikao i kolačiće koje je ukrasila njegova supruga u novogodišnjem duhu.

Inače, Darkova supruga Kaća nedavno ispričala da je on najsrećniji kada je sa svoom decom, te da se ona trudi da im ulepša svaki trenutak kada su zajedno.

"U suštini, volim da je Darko srećan, a on je srećan kada je sa svojom decom. I moje zaduženje je da se ta deca osećaju dobro kada su kod nas i mislim da to dobro obavljam. I stvarno se trudim da budu srećni kada su god nas, tada je on srećan, pa i ja", rekla je ona.

