KAO GROM IZ VEDRA NEBA! Milica Dabović ostavila kuma Darka Lazića zbog "POROKA", pa usledilo POMIRENJE: Kreće za Ameriku!

Bivša košarkašica Milica Dabović u septembru je raskinula vezu sa dečkom Milanom Cvetkovićem, venčanim kumom Darka Lazića i Ana Sević.

Kako je otkrila, njih dvoje su se pomirili, a ona već sutra ide za Ameriku kod njega.

foto: Printscreen

- Dolazim iz Herceg Novog, igrala sam dve utakmice, sad idem za Šabac direktno. Razbili su mi nos, juče sam sve vreme sudijama govorila da su mi razbili nos. Ja nikad nisam prestajala da igram, napravila sam pauzu kada sam se porodila, sad sam opet tu. Sada sam u najboljim godinama, igram više glavom nego srcem, imam više iskustva, to je sve - rekla je Milica na početku razgovora.

Milica je otkrila da sutra ide za Ameriku.

foto: Nemanja Nikolić

- Moj partner me čeka u Americi, odoh, ćao, prijatno. Odoh u toplije krajeve. Do pomirenja je došlo, očekivalo se, videćemo, tek sad idem tamo da vidim šta se promenilo. Ne pričam više o tome, mirna sam, stabilna, to je najvažnije - zaključila je Milica.

Podsetimo, Milica Dabović provela je devet meseci u ljubavnom odnosu sa Milanom, a po završetku veze se oglasila za Kurir, kada nam je otkrila i zašto je stavila tačku na odnos.

- Došla sam u Beograd, razišla sam se od Milana. Za devet meseci nisam uspela da pobedim nijedan njegov porok, a ogromni su. Trudila sam se svim silama da spasim čoveka koga neizmerno volim, ali nisam uspela. Nešto drugo je bilo jače od nas dvoje, milila sam da je naša ljubav za celi život - počela je Milica rada i nastavila:

foto: Printscreen/Magazin In

- Kako narod kaže, nisam uspela da spasim njega, ali sam uspela da spasim sebe. Kao da se opet grcam u svojoj emociji, ali život ide dalje, važno je na kraju da sam ostala ono što jesam, da sam pametnija, iskusnija, i da sam pri zdravoj svesti i zdravoj pameti donela pravu odluku - završila je Dabovićka.

Kurir.rs/Blic/Prenela: K.M.

Bonus video:

01:25 MUŠKARCI MI SAVETOVALI, PA SAM ISKORISTILA TO ŠTO IMAM Milica Dabović bez ustručavanja: Taj sajt mi je drastično promenio život