DABOVIĆKA ZGRNULA PARE PREKO SAJTA ZA ODRASLE, SAD HOĆE DA BUDE PISAC: Želja mi je da dušu bacim na papir! O ovome sanja

Bivša košarkašica Milica Dabović otkrila je da već tri godine piše knjigu o svom životu koju bi volela da objavi.

- Planovi su mi da se potrudim da knjiga dočeka svetlost dana. Plan je da je objavim za moj rođendan. Ja bih voljela to iskreno, nekako mi je to tolika želja da moju dušu bacim na te papire, jer sam ja toliko puta otplakala. Evo tri godine pišemo i tri puta sam je, 300 hiljada puta sam je otplakala i svaki put kažem samo da je više završimo. Ali jednostavno, kada vratim sad film unazad, bila bi greška da sam je pre završila - rekla je Milica za Prvu televiziju.

Takođe je i priznala kako bi želela da snimi film:

- Baš bi mi to bio nekako vrhunac, ono tačka je stavljena. Ja bih volela. Treba to da vidim ko će to da isprati i bila bi mi to želja. Nisam nikad razmišljala o tome, u stvari možda i jesam, neki kao dokumentarni film ili nešto, moj život, karijera i to. Ja volim trilere i drame, istinite događaje - rekla je Dabovićeva.

Inače, Milica je već neko vreme u centru interesovanja zbog provokativnih fotografija koje prodaje, a nedavno je svoj profil otvorila i na još jednoj socijalnoj platformi gde se već uveliko dopisuje za novac.

Podsetimo, Dabovićeva se tokom pandemije korona virusa za život snalazila tako što je prodavala svoje nošene stvari, a nikada se nije libila toga. Ona i sada s ponosom ističe da su joj u najtežem periodu pomogle Aleksandra Prijović i Sofija Milošević, kojima, kako i sama ističe nikada neće moći da se oduži.

