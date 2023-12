"VANJI JE SMETALO ŠTO NIJE STAN PREPISAO NA NJU" Zoran Aleksić o Nenadovim bivšim ženama: Ivana je jedina...

Otac repera i učesnika ''Elite'' Nenada Aleksića Ša, Zoran Aleksić, pred kamerama emisije ''Premijera - Vikend specijal'' govorio je o sinovljevoj vezi s Mionom Jovanović u rijalitiju, njegovoj još uvek zakonitoj ženi Vanji, kao i o nedavnoj izjavi njegove bivše žene Ivane za medije.

foto: Printscreen

- Zbog gluposti se oni svađaju, to je temperament u pitanju. Možda Nenad očekuje više, možda je ona takva da neće da popusti. Ali okej, gledam neke trenutke da mi je drago - rekao je Zoran i dodao:

foto: Printscreen

- Nenad je pre ulaska u rijaliti podneo papire za razvod i došlo je do toga da je ona spakovala stvari i otišla. To se desilo kad je on prodao stan i prešao u drugi stan da ga oprema. Nenadu je najveći san da postane otac. Ne znam šta je među njima bilo pre, misim da joj je smetalo što on nije hteo stan da prepiše na njeno ime. Zabolelo me što je ona pričala da on nema para, ime... Sigurno je da su prenaglili kad su ušli u brak. Ona govori da je Nenad psihopata, a njeno dete je pazio bolje nego otac. On možda burnije reaguje, ali on nije nasilnik. Neka te njegove bivše vide kako su one radile i kakve su one bile - poručio je Nenadov otac pred premijernim kamerama i dodao:

foto: Nemanja Nikolić, Printscreen/Instagram

- Ivana i ja smo uvek imali korektan odnos. Ja sam pročitao tu njenu izjavu, ona je jedina koja nikad nije koristila te izraze psihopata i slično... Ona je samo rekla da to nije onaj Nenad s kojim je ona živela. Ništa ružno nije imala da kaže o Nenadu i tom braku - rekao je Zoran.

foto: Printscreen/ Instagram

Kurir.rs/Pink.rs

Bonus video:

05:53 Nenad Aleksić Ša