BRAT BORIS VEČERAS POKUŠAVAO OČAJNIČKI DA STUPI U KONTAKT S MIHAILOM! Novi potresni detalji: Kolege sa posla ga danima TRAŽILE

Tragične vesti o smrti brata učesnika ''Elite'' Marka Janjuševića Janjuša obišle su region u rekordnom roku.

Janjuševićev brat se sada oglasio i otkrio da je večeras u nekoliko navrata pokušao da stupi u kontakt sa Mihailom.

- Ništa ne znam, sada su me zvali neki novinari da me pitaju da li je to istina, evo pokušavamo da ga dobijemo, ne javlja se - poručio je njegov brat Boris.

Kako mediji prenose, njegove kolege su ovih dana bezuspešno pokušavale da stupe u kontakt s njim.

- U petak se nije pojavio na poslu, sto je svima bilo čudno. Zvali su ga sa posla, pokušali da ga dobiju, ali bezuspešno. Svima je bilo čudno sto se nikom ne javlja, ali niko nije ni pomišljao da će ovo biti epilog - rekao je izvor za medije.

