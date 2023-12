"KAKO, MILI MOJ, DA OVO PREŽIVIMO" Janjuš se potresnim rečima oprostio od mlađeg brata Mihaila: Da smo se barem zagrlili

Mihailo Janjušević, rođeni brat rijaliti igrača Marka Janjuševića Janjuša, pronađen je mrtav, a sumnja se da je samoubistvo.

Janjuš, koji se u trenutku tragedije, nalazio u rijalitiju, izašao je i oglasio se na društvenoj mreži Fejsbuk.

- Da smo se barem zagrlili kao nekada kada kada sam te željno čekao videti dok sam igrao u drugoj zemlji, kad sam ti doneo puno torbu slatkiša, kad si me najviše voleo od svih, kad si u dupku prvi put rekao mama, tad si jeo smoki i imao 10 meseci, a ja i Boris se smejali, a sad plačemo, mili moj... Kako si samo bio nemiran, svi te grdili, a ja se radovao. Sećam se kad si krenuo u prvi razred, samo si se ti slikao sa šeširom i ako je bilo zabranjeno i tada si bio najlepši. Kako ja to sada nekome da kažem, kako ja da ispričam tvoj prvi kontrolni kada nisi imao nijedan tačan odgovor, a svaki je bio tačan... kako da kažem nekome da sam te najviše voleo... Kako da kažem da kad sam te vodio u zoološki vrt imao si 6 godina, a ja 16... Kako, mili moj, da ovo preživimo... Kako da ti kažem da me duša boli, kako da kažem koliko sam mislio na tebe, a u duši to čuvao... Kako da zagrlim brata i da znamo da tebe nema... Kako, mili moj, kad god pošaljem majci neki dinar kažem tebi deo da pošalje da imaš... kako mili... Kako, mili, te nisam zagrlio makar poslednji put... Volim te, brate dragi - oprostio se od brata Janjuš na društvenoj mreži Fejsbuk uz zajedniču fotografiju trojice braće.

foto: Printscreen

Brojevi telefona za pomoć SOS telefon osobama koje razmišljaju o samoubistvu - Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević". Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima bez zakazivanja.

kurir.rs/I.L.

Bonus video:

00:26 Pomen Aleksandru Kodiću