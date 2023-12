ROK ZVEZDA OTVORILA DUŠU, PA PRIZNALA SVE O SVOJIM POROCIMA: Prvi put sam u 33. videla HEROIN, ali kad sam ga uzela bila...

Snežana Mišković Viktorija, bivša rok pevačica svojevrevemno je otkrila kako je izgledao susret sa herioinom.

foto: Printscreen

Viktorija je bila učesnik rijalitija "Zadruga", a tamo je ušla, kako je sama rekla, jer želi da dokaže da je mirna i povučena osoba. Ona je tada otkrila kako je izgledao njen susret sa heroinom:

foto: Dragan Kadić

- Tek u trideset trećoj sam prvi put videla heroin, ovu drogu su koristili muzičari sa kojima sam snimala ploču. Videla sam da ti ljudi ne funkcionišu bez toga. Ja sam po tom pitanju bila prava neobrazovana seljanka, koja ništa o tome nije znala. Pojma nisam imala da uzimanje droge može da dovede do situacije da čovek umre od obične upale pluća, od gripa, da propada ceo organizam, stradaju kosti. Gledala sam jednog prijatelja koji je svoj zub izvadio prstima. Heroin sam probala iz znatiželje, neznanja i radoznalosti. Posle završetka snimanja, nakon što sam ga uzela, osećala sam se kao da me je savladao grip. Kolege su mi rekle da je to početak krize. Pobegla sam ubrzo na more i više nikad nisam pogledala to svojim očima. Iglu nikad nisam probala. To sam gledala samo u „Petparačkim pričama" - ispričala je svojevremo Viktorija

Kurir.rs/ Blic/ preneo/ N.K.

