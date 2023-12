"RODILA BIH MU PETORO DECE" Ana Rajković ISKRENO o porodici, suprugu i POSEBNOJ želji koja uporno IZMIČE, a evo o čemu se radi

Ana Rajković, supruga fudbalera Peđe Rajkovića, imala je iza sebe ispunjenu godinu, prepunu dešavanja a sa svojom porodicom praznike će dočekati van granice Srbije u Španiji.

- Do zadnjeg dana ne znam gde ćemo biti za Novu godinu jer se to kod Predraga nikad ne zna. Navikla sam tako da ne znam šta nosi dan, a šta nosi noć. Pre mi je to bilo jako stresno, pa plačem jer ne mogu da dođem na neki događaj ili rođendan, a sad me već svi razumeju.

Ana i golman su roditelji sinova Relje i Tadije, a ona ne krije da bi volela da rodi devojčicu.

- Možda sledeće godine dođe neka devojčica pa bi mi bilo lakše, baš bih volela, ne jedna, nego dve. Čekam samo da muž da zeleno svetlo. Mirka (Vasiljević) prednjači sa brojem dece, ali polako starija je, trkaćemo se - kaže Ana kroz osmeh na spomen glumice i Vujadina Savića koji imaju četvoro dece.

- Neće me devojčica. Smejala sam se, srela sam jednu ženu koja mi je rekla da postoji neki kineski horoskop koji računa pol deteta, i da će to biti sledeće godine, 2024. godine. Tako da, potrudiću se.

Ana kaže da je uvek pratila supruga, gde god da je igrao, ali smatra da je njoj teže kada se razdvoje.

- Ja ostanem sama sa decom, on je sa reprezentacijom, drugari, utakmice, malo se ispričaju i uživaju. Imam pomoć, bake i deke, moja mama je uvek sa nama, najboljeg kuma na svetu imam, tetku i teču, tako da u Srbiji imamo veliku porodicu. Da živim tu, mogla bih da rodim još petoro dece. Kažem: Predraže, sreća tvoja pa nismo u Srbiji, rodila bih petoro dece. Svako pričuva jedan dan, uh, milina, ne bi mi trebale dadilje.

Ana kaže da već vidi koje mamin, a ko tatin sin.

- Relja više liči na mene, ali je sposobniji na tatu. Tadija je tatino dete jer mu jedina želja da bude kao on. Svi potenciraju da će Relja krenuti njegovim stopama, ali kažem “tiha voda, breg roni“, videćemo. Relja je multitalentovan, a Tadiji je jedina želja da bude kao tata - kaže Rajkovićeva koja često prespava na sofi jer joj se mališani uvuku u krevet.

Ana je nedavno otvoreno pričala o teškoj životnoj borbi sina. Od tada shvata koliko je zdravlje bitno.

- Neke teške godine i teški trenuci su me naučili da je najvažnije da smo svi zdravi, sve ostalo će doći i proći. Kada vidim da smo svi zdravi, jedino tada možemo da budemo srećni i zahvalni na svemu.

Epitet “žena fudbalera“ prati je, bez obzira što ima svoj biznis.

- Čast je biti žena profesionalnog sportiste, nema veze da li igra fudbal ili košarku. Pogotovo za decu, zdrava je okolina da dete odrasta uz profesionalnog sportistu. Na početku mi je bilo teško zbog komentara, pogađalo me, ali sam sada oguglala, sad smo zagazili u šestu godinu. Više ne čitam nijedan komentar - kaže ona.

Radulovćeva se pisetila i trudnoće:

- Kod mene to bude treće stanje, jer meni bude loše i muka. Žena sam koja devet meseci ima gorušicu, pritisak, pada u nesvest, a najlakše se porađa. Peđa nikada nije bio na porođaju jer se porađam prirodnim putem i onda kada krene, on nema vremena da dođe. Ipak, moram da ga pohvalim on je najnežniji suprug, kaže Ana, a na pitanje da li joj Peđa zamera provokativne fotografije, kaže:

- Predrag me slika, on je moj fotograf. Ljudi misle da najviše volim da se provokativno oblačim, ali mi kad odemo zajedno u šoping, ja volim nešto široko da izaberem, a on usku haljinu. Tako da, on je kriv.

Dok mu je u većini slučajeva zahvalna, oko jedne stvari se uvek posvađaju.

- Ne bi verovali oko čega se Predrag i ja posvađamo, oko nekih smešnih stvari. Uvek, dok se tušira, pusti tuš gore i onda uđem posle njega, onako sveže isfenirana, to mi potopi celu glavu i celu frizuru. To je jedina stvar oko koje se svađamo već šest godina. Svaki put izađem mokra i besna, čim krenem da ga psujem, on zna šta se desilo i počne da se smeje. Kaže naučiću, ali eto šest godina me laže.

