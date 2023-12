MAJA BEROVIĆ SA KNEDLOM U GRLU sumirala utiske o aktuelnoj godini! Pevačica priznala koja je njena neostvarena ŽELJA

Maja Berović, sumirala je utiske ove godine pa otkrila šta joj je najveća želja u narednoj godini, a evo šta kaže da joj je falilo u ovoj godini.

foto: Printscreen Premijera - Vikend specijal

- Bila je dobra godina za mene. Ipak, bilo je turbulencija, uspona i padova, ali kad sve saberem, bila je izuzetno dobra. Neču da se žalim, ali volela bih da mi sledeća bude još bolja, zapravo da me zdravlje dobro služi, da radim stvari koje najviše volim, a to je muzika - počinje priču Maja, koju je teška operacija noge umnogome usporila i sprečila u ostvarenju:

- To je bio je dan od ozbiljnijih udaraca za mene. To je stvar koja me je usporila kao umetnika, ali ne i zaustavila. Morala sam sve stvari koje sam radila da obustavim, ali Bogu hvala, vratila sam se zdrava kao dren.

foto: Printscreen Amidži šou

Maja poručuje da je tokom 2023. godine imala mnogo više vremena za sina Lava.

- Mnogo je predivnih utisaka i uspomena sa njim, to su prelepe stvari koje sam proživela u ovoj godini. U potpunosti sam se posvetila majčinstvu, mnogo vremena sam mogla da provedem sa svojim sinom. Da sam bila zdravija, možda bih malo više radila, ali nekako se stvari nameste, pa sam i u lošim stvarima mogla da uživam sa njim. Da nije bilo njega, sve bi bilo drugačije. U svakom zlu ima nečeg što je dobro - priznaje Maja, koja će sa sinom tek od sledeće godine krenuti da piše pisma Deda Mrazu.

- Zna za Deda Mraza, po čitav dan samo to ponavlja, ali tek od iduće godine će znati da naručuje svoje želje i poklone (smeh). Tek od sledeće godine ćemo krenuti sa pisanjem pisama Deda Mrazu.

foto: ATA images

Maja kaže da sebi u Novoj godini želi samo dobro zdravlje i što više posla, a ne krije zadovoljstvo zbog promena na domaćoj muzičkoj želji.

- Hajlajt godine mi je to što se vratila muzika, albumi, veliki koncerti. To je neštočime sam oduševljena, čekala sam da se to dogodi, da se vrati vreme većihkoncerata, a ne da ljudi idu samo u klubove - kaže Maja, a mi smo je pitali da li sebi želi da, posle Lava, rodi i jednu "lavicu".

- To bih volela, čisto da napravim balans, ali... Kad Bog kaže. Ne bih žurila. Sada žene rađaju i posle četrdesete, nikad se ne zna.

Kurir.rs/ Republika/ preneo/N.K.

00:49 Maja Berović sa mužem došla na Dinov koncert