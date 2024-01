NAKON SAZNANJA DA SU SE VENČALI, MINA ŠOKIRALA NACIJU! Napravila potez o kom će se dugo pričati, postoji i DOKAZ

Ognjen Amidžić oženio je svoju partnerku, voditeljku Minu Naumović, saznaje Kurir.

Ognjen i Mina zakleli su se na večnu ljubav u tajnosti, a lepa voditeljka uzela je prezime svog supruga i postala Mina Amidžić.

Ona je na svom Instagram profilu pored svog prezimena, dodala prezime Amidžić.

Mina je sudbonosno "da" izgovorila u poodmakloj trudnoći, a par je odlučio da ne pravi veliko veselje, već je u krugu najbližih obeležio ovaj dan.

Podsetimo, Ognjen se oglasio i otkrio da su želeli da sve prođe bez buke i da taj čin ostane samo za njih.

- Istina je, venčali smo se. Želeli smo da to bude bez buke i da taj čin ostane samo za nas. Mi smo već živeli brak, sada je samo i na papiru. Ja sam želeo da se Mina preziva kao ja i sada nosi moje prezime, to sto je ostavila na Instagramu i svoje - to vas laze, da znate (smeh). - rekao nam je Ognjen.

