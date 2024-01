"SEBE STAVLJAM NA POSLEDNJE MESTO" Biljana Tipsarević sve o braku sa Jankom, otkrila intmne detalje iz života

Biljana Tipsarević, modna dizajnerka i supruga proslavljenog tenisera Janka Tipsarevića, sumirala je godinu za nama, pa tom prilikom govorila o braku.

- Trudim se da održim balans, da budem Janku podrška. Oboje gradimo internacionalne karijere i često smo zbog posla razdvojeni, ali tako funiskonišemo ceo nas život i uz poverenje, međusobnu podršku i razumevanje sve je moguće. Nije lako, šta više oboje budemo veoma iscrpljeni, što kada se gleda površinski sa strane to ne izgleda tako, ali naše blisko okruženje to i te kako zna. Oboje smo vrlo otvoreni i iskreni , transparentni i kroz život je mnogo lakše kada ste u svakom momentu istinski ono što jeste kako prema sebi tako i prema drugima. Jedno drugom se ne mešamo u posao, tu smo da saslušamo jedno drugog po potrebi. Janko nikada nije bio umešan u moj posao ni po kojem osnovu, čak ga i nekada iznenadim nečim na čemu sam radila kada vidi rezultat, a i obrnuto - govori Biljana.

Dizajnerka priznaje da je bilo i manje lepih momenata u prethodnoj godini, ali kako kaže ne želi ništa da zaboravi:

- Ne želim ništa da zaboravim, samo postoje stvari koje ne želim da se ponove. Svaki neprijatan i bolan događaj je lekcija više u životu, iskustvo koje nas ili ojača ili slomi. Iz toga vidimo koliko smo jaki i spremni da iz loših situcija postanemo mudriji, jači i zahvalniji u životu. Život je lep i ima mnogo lepih trenutaka koji se svaki računa i svaki treba slaviti. Ova godina je bila puna izazova kako poslovnih tako i privatnih. Izdešavale su mi se fantastične stvari o kojima sam godinama maštala i na kojima sam vredno radila , sa druge strane kao i svima, desile su se i tužne stvari poput gubitka nama važne osobe. Ali, to je život, zahvalna sam što smo ga i imali u životu, što smo imali ljubav i čoveka koji nas je mnogo naučio i mnogo radosti doneo. Kao majka pamtim sve prelepe momente odrastanja i sazrevanja svoje dece, dok gledam kako se razvijaju u svakom pogledu je za mene najveći ponos i uspeh. Ponosna sam na svoju decu u kakve osobe sazrevaju, kako imaju veliku empatiju prema svojoj okolini i ljudima generalno, njihova plemenitost i način razmišljanja me svaki put oduševi i učim od njih mnogo, kao što i oni kao sunđer upijaju model ponašanja nas kao roditelja - kaže Tipsarević i dodaje da su joj njene prijateljice jako bitan deo života.

- Radujem se svakom uspehu svog supruga i svojih prijatelja, njihovoj sreći i ljubavi koji jedni drugima pružamo. Velika smo porodica i mnogo smo vezani jedni za druge, sestra i njena porodica, roditelja, a veliki deo mog života su moje predivne drugarice, međusobno delimo sve lepe i manje lepe momente u životima. Žena ženi je veliki prijatelj, kada imate oko sebe prave žene . Smatram da je to jako važno, žena ženi treba da bude veliki oslonac i podstrek kroz život. Meni je to važno i jako negujem takve odnose, moramo se držati zajedno i podržavati na svim poljima. Svakako kao neko ko radi u modi i sa ženama to je dodatan podstrek i velika sreća. Nekako sebe stavljam na poslednje mesto, ali trudim se da to promenim kako bi bila što bolja verzija sebe , rad na sebi je najbitniji jer samo tako možete biti zdraviji, srećniji, bolja majka, supruga, sestra, ćerka i prijatelje - smatra kreatorka.

