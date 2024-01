KRALJICA BAKŠIŠA OČITALA "BUKVICU" KOLEGAMA SA ESTRADE! Pevačica priznala na koga se UGLEDA, pa poručila: Otimaju se oko MENE ...

Matea Stanković, poznatija kao "kraljica bakšiša", pojavila se nedavno u jednoj emisiji, pa otvorila dušu i otkrila da je zaista teško opstati kao muzička zvezda na estradi, pa priznala ko je njen idol, na koga se ugleda.

- Mislim da je najbitnije da budeš spontan u svemu što radiš. Ja se nikada nisam trudila da kopiram nekog, nikad mi nije bilo bitno da li nosim garderobu koju je neko već nosio, da li ima potpis, da li nema. Dešavalo se da obučem haljinu koja košta petnaest evra, a da imam štikle od sedamsto evra, tako da ne vodim se tim brendovima. Bitno je da mi se svidi to što ja nosim, da se osećam lepo, ugodno, da mogu da izdržim celu noć na štiklama – rekla je Matea Stanković.

Pevačica je otkrila kakve predrasude ljudi često imaju o njoj što zapravo nije istina.

- Mnogi misle da sam uobražena. Neki me povezuju sa nekim pevačicama zbog boje kose, ja se nikad nisam vodila time. Dok ne upoznam čoveka, ja nikad nisam donosila sud - rekla je ona.

Matea je nedavno rekla da je ona kraljica bakšiša.

- Jesam, mogu da se pohvalim time. Znam kako radim svoj posao i znam da se kolege otimaju za mene. I da ne snimim pesmu znam da u uvek imati posla. Nisam od onih da dođem na svirku i zasednem na telefon, ja sam radna! - istakla je pevačica i dodala:

- Volela bih da imam karijeru kao Tea Tairović. To je ritam koji mene pokreće i imamo sličnu energiju. Bila sam na njenom nastupu, imala sam čak čast i zadovoljstvo da u Beču pevam sa njom na jednom brodu. Jedna je od retkih koju slava nije promenila. Savetovala me je da budem uporna i da ne slušam druge. Bog zna kakvo srce imam i osećam da ću daleko dogurati - otkrila je Matea.

Podsetimo, Matea Stanković, koju u poslednje vreme zovu novom "kraljicom bakšiša", oštro je osudila postupak Selme Bajrami.

- To je čista provokacija koja je vrlo svesno urađena. Ne mogu da verujem da je to uradila, s obzirom na to da je u Srbiji izgradila muzičku karijeru i da je narod u Srbiji izuzetno cenio i voleo. Osuđujem to vrlo oštro - rekla je Matea.

