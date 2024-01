"ZAMISLI KUPIŠ BRATU SANDUK I OBUČEŠ GA ZA SAHRANU..." Janjuš prvi put o stravičnoj agoniji koju preživljava, zavladao MUK u Eliti

Nakon stravične porodične tragedije Marko Janjušević Janjuš vratio se u rijaliti "Elita". Kada je cimerima saopštio razlog izlaska iz Bele kuće, zavladao je muk za crnim stolom.

foto: Printscreen

- Kad su mi to rekli, to je nešto najgore što može da ti se desi u životu. Zamisli ideš da kupiš bratu sanduk i da kupiš da obučeš brata da ga sahraniš...Razumeš?! Sahranjuješ brata, 27 godina, to je ono - rekao je Janjuš.

- To je strašno - rekao je Pablo.

foto: Printscreen

- Lep kao slika. U studiju mi je baš bilo teško, jedva sam progovorio rečenicu, nikada nisam pričao o tome, eto, prvi put noćas. Moram da nastavim da živim, s bolom, s bolom, s tugom, s tugom...Ena je bila isto tu, ta dva tri dana, tu smo pozavršavali. Užas, šta da ti ja pričam. To mogu da razumeju ljudi koji su daleko bilo to doživeli i znaju kako je to i šta je...Pravo da ti kažem, zaspim noću negde oko dva, tri, probudim se oko šest ujutru i nema šanse da mogu da spavam. I onda uzmem telefon, drndam do deset dok se nešto ne počne dešavati i tako svaki dan. Kad te pita neko: "Šta bi voleo da ti se desi?", a to je da te niko ne pozove na kapiju, da te ne pozovu i da ti ne kažu... - rekao je Janjuš.

Kurir.rs/Pink.rs

