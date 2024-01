U MOMENTU KADA JE JANJUŠEV BRAT PRESUDIO SEBI, NJEGA JE ZABOLEO VRAT KAO NIKADA PRE: Predosetio sam sve

Marko Janjušević Janjuš započeo je cimerima priču o svom pokojnom bratu Mihailu, te im je otkrio da se on obesio.

Probudio sam taj dan, budim se i boli me vrat, kao nikad do sada me nije zaboleo. Nešto sam i slabo spavao, pa me je bol probudio. Moj brat je izvršio samoubistvo, obesio se, a mene je tada najjače zabolelo u vratu..U ta dva dana se sve dešavalo, predosetio sam. Kada se sve to izdešavalo, ja sam ta dva dana bio baš nervozan - rekao je Janjuš.

U video-prilogu pogledajte detaljnije:

Bonus video:

09:12 STARS-EP152