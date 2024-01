S KIM SE VIĐA SEKA ALEKSIĆ? Veljko otišao po sina u školu, ona se ispred šoping mola našla s ovim muškarcem! Ovo mu je dala

Seka Aleksić i njen muž Veljko Piljikić nedavno su proslavili rođendan mlađem sinu, a nekoliko dana pre toga, ona je obavila dobru kupovinu.

foto: Youtube/ Paparazzo lov

Ekipa emisije "Paparaco lov" ispratila je pevačicu iz Stare Pazove do Beograda i snimila kako je otišla u jedan šoping mol na Novom Beogradu. Iz njega je izašla sa jednom kesom i sladoledom. Nije daleko odmakla, zaustavila se, upalila sva četiti svetla i sačekala jednog muškarca sa kojim do sada nije bila viđena u javnosti. On se parkirao iza nje i iz svog automobila izvadio garderobu koju je predao Aleksićevoj, koja nije izašla iz svojih kola.

1 / 6 Foto: Youtube/ Paparazzo lov

Bilo je poprilično garderobe, ali i keša. Seka je izbrojala novčanice od po 50 evra i dala mu. Ostalo je nejasno da li je od njega kupila garderobu ili je u pitanju stilista kojeg je isplatila za njegov rad.

Odatle je otišla do Vračara i tamo se našla sa svojim art direktorom Stanislavom Zakićem, koji je prati na sva putovanja. Nekada je to radio Veljko, ali, otkako je sa Stanislavom počela saradnju koja traje već duže, on ide s njom. Popili su piće u jednom kafiću, a onda su otišli do njenog automobila i ona mu je pokazivala garderobu koja je stajala u gepeku. Tada su se rastali i svako je otišao svojim putem.

Sutradan je ekipa "Paparaco lova" ponovo otišla do Stare Pazove i snimila dadilju na ulici sa Sekinim mlađim sinom, a ispratili su i njenog muža Veljka koji je otišao po starijeg sina u školu.

Kurir.rs/Paparaco lov

Bonus video:

03:01 Izjava Seka Aleksić