"VIŠE NISAM DARA BUBAMARA, SAD ME ZOVU MALI MRAV" Pevačica nakon tri decenije karijere dobila novi nadimak!

Dara Bubamara je otkrila kako 30 godina unazad nastupa skoro svakog vikenda, zbog čega je prijatelji u šali zovu Mali Mrav jer je mnogo vredna.

- Više nisam Bubamara, sad me zovu Mali Mrav, kaže Radojka Adžić, alijas Dara Bubamara.

Folk pevačica otkriva da je novi nadimak dobila od bliskih prijatelja, te da on preti da nakon tri decenije zameni već postojeći po kojem je postala prepoznatljiva. Kako kaže, tokom svih ovih godina vredno i marljivo je radila, pa je poređenje s mravom za nju potpuno logično.

- Svi znaju koliko zarađujem i od koje godine pevam. Ja 30 godina radim bukvalno svakog vikenda. Počela sam kao devojčica, išla sam u saobraćajnu školu i pevala sam sa svojim bendom. Prijatelji za mene kažu da sam mali mrav. Koliko sam zaradila, malo i imam. Svima sam pomagala, davala, kupovala poklone... Zato mi Bog uvek daje i sve mi se vrati. Ne kajem se što nemam onoliko koliko bi trebalo da imam s obzirom na to koliko sam zaradila, ali imam dovoljno za lep i pristojan život. Kod mene je uvek na prvom mestu zdravlje, za ostalo me baš briga. Kako zaradim, tako potrošim. Meni pare nisu nikad bile najbitnije - kaže Dara Bubamara i otkriva da uveliko razmišlja o kupovini stana, ali u nekoj drugoj zemlji.

- U planu je kupovina nekretnine u drugoj državi. Neću o tome da pričam dok to ne bude 100 posto sigurno, da ne izbaksuziram. Za sada smo samo u pregovorima - rekla nam je pevačica.

Ukoliko se njen plan realizuje, Dara planira da angažuje agenciju za uređenje stambenog prostora jer se, kako kaže, ne razume u taj deo posla.

- Nikada sama nisam uređivala svoje nekretnine, uvek sam se dogovarala s arhitektama i sa onima koji se time bave. Ja obično donesem sliku i kažem: "Želim to i to", i uvek imam samo jedan uslov - da sve bude u beloj boji, ili u svetlijim tonovima, poput zlatne, srebrne... Pozitivna sam osoba i moj životni prostor mora da bude svetao. I kad mi je u životu teško, i kada me nešto boli, kad sam u PMS-u i slično, uvek na sve gledam sa vedrije strane i mislim da zbog tog stava i trajem tako dugo - zaključila je Dara za kraj.

U Americi za deset dana zaradila 150.000 evra Dara Bubamara je za deset nastupa tokom američke turneje inkasirala neverovatnih 150.000 evra! Deo novca potrošila je na luksuz i šoping, a ne sumnjamo da će ostatak uložiti u kupovinu ili opremanje nekretnine koju planira da pazari. Podsetimo, na turneji u SAD društvo su joj pravili bivši muž Milan Kesić i sin Kosta, kojem su roditelji u "obećanoj zemlji" proslavili i rođendan.

