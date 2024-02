"BILA SAM SAMOHRANA MAJKA BEZ DINARA" Kaja o najtežem periodu u životu: Snalazila sam se uz pomoć štapa i kanapa...

Katarina Ostojić, poznatija kao Kaya, rođena je 1983. godine u Užicu, a svoju profesionalu karijeru započela je 2004. godine kada se pojavila na festivalu „Sunčane skale“.

Malo ko zna, da je sa samo 11 godine snimila duet sa DJ Ristanom. Pesma je postala hit u gradu, a njih dvoje su počeli da nastupaju zajedno.

Pevačica je sa samo 13 godina vodila emisiju na radiju „Talija“, nakon čega se pojavila na festivalu „3K-dur“, a u velikoj ispovest za naš portal ona je otkrila da je njen tata potegao vezu da bi ona mogla da se pojavi na pomenutom festivalu.

Napisala je nekoliko pesama za sebe koje su postale regionalni hitovi, a takođe je pisala i za Dejan Matića, kao i za njenu kumu Maju Marijanu.

Pored pevanja i pisanja tekstova, ona je svoj talenat za glumu pokazala i u šou programu „Tvoje lice zvuči poznato“.

Nedavno je progovorila o svom privatnom životu ali i karijeri.

Sa 11 godina si snimila prvu pesmu, da li si tada znala da će biti regionalno popularna?

„Znala sam od malih nogu, još u osnovnoj školi, odrasla sam u Užicu, pevala sam na trgu, na danima škole, u horu. Išla sam i u muzičku školu, bila sam jako zauzeta klinka, sa 13 godina sam vodila emisiju na radiju, ali sve je to bilo na lokalnom nivou, a moje ozbiljnije pojavljivanje na TV-u je bilo u emisiji ‘Trikadur’, prva sezona je bila a ja sam imala 15 godina i bila jedini maloletni učesnik. Tada nisu primali pevače ispod 18 godina, ali je moj tata potegao vezu samo da bi me čuli, preko Vesne Čipčić smo uspeli, ona je prijateljica mog tate iz detinjstva i Vesna je urgirala i rekla im ‘Imam jedno dete koje je došlo iz Užica, samo da je čujete’. To je bilo moje prvo ozbiljnije pojavljivanje. Kasnije, 2004. godine sam se pojavila na festivalu Sunčane skale sa pesmom ‘Nedostupan’, tu pesmu sam ja pisala.“

Da li i kasnije u karijeru koristila te veze?

„Nisam, kasnije sam sve sama, preselila sam se u Novi Sad sa 16 godina, pa ubrzo u Beograd i bila sam u vezi sa jednim dečkom koji je imao dosta prijatelja iz šoubiznisa, a njegov kum je bio Zoran Bašanović i on je zadužen za to što sam ja izdala svoj prvi album za ‘City records’. Odveo me je kod Željka Mitrovića, njima se svideo materijal, a ja sam sve pesme snimila sama pomoću štapa i kanapa.“

Šta tačno znači pomoću štapa i kanapa?

„Sarađivala sam dosta sa Draganom Kovačevićem Strujom koji je tada bio hajp aranžer, sve hitove je radio. Dosta pesama sam ja pisala, a neke tesktove sam kupovala od Biljane Vujović koliko sam mogla da se protegnem. U studiju sam dosta radila i pomagala, tamo sam upoznala i Dejana Kostića, kod Struje smo svi bili potrčci, ja sam pevala prateće, Dejan je isto pomagao oko aranžmana i pevao prateće i Struja nam je izašao u susret i tako je nastao moj prvi album.“

Da li si tada nastupala u Beogradu?

„Da, tada sam počela da nastupam, ali nije to bilo toliko u kontinuitetu jer sam tek počela, honorar je bio 50 ili 100 evra. To je bila 2004. godina, bila je to mala zarada, ali do nekle i okej. Tada mi je i ćerkica bila mala, nakon toga sam ušla u ‘Veliki brat’.“

Da li tvoja ćerka planira da se bavi javnim poslom možda?

„Bojim se da nikada neće zakoračiti na javnu scenu, nije taj tip. Ona je tremaroš, jako lepo peva, snimi ona nešto u studiju u Americi, nikada se ne zna, ali za sada ništa ne ukazuje na to.“

Kako izgleda njen život u Majamiju?

„Živi tamo i studira ekonomiju, ostala joj je još treća godina, nakon toga hoće da upiše pravo, advokaturu. Ona je baš kapacitet za učenje, njoj to ide lako, ona voli da uči za razliku od mene. Ja sam samo volela jezike da učim, engleski, italijanski i francuski govorim tečno, srpski sam isto volela, a prirodne nauke me nikada nisu interesovale.“

Da li ima više para u muzici ili advokaturi?

„U Americi ima dosta para u advokaturu, tamo svaka kuća ima svog advokata.“

Sa 19 godina si postala majka, da li ste tvoj bivši suprug i ti planirali porodicu tada?

„Želeli smo, ništa se slučajno nije desilo, ali bili smo jako mladi. Defitivno loš izbor koji nastaje u tim godinama.“

Koliko je teško biti samohrana majka u Srbiji?

„Teško je, ali ja sam imala pomoć od roditelja, tetke i teče koga više nema, nažalost. Oni su mi puno pomogli, tetka posebno, ona je čuvala dete dok nisam imala novca da priuštim dadilju i sve ostalo, ali kad sam počela da radim, obezbedila sam sebi pomoć. Moram da spomenem jednu dadilju Nenu koja je čuvala Nikolinu kada je bila mala i koja ima velike zasluge što je ona danas disciplinovana.“

Da li si u tom periodu razmišljala da odustaneš od karijere?

„Bili smo podstanari tada, teško je bilo, a ja sam zarađivala solidno, teško da sam mogla da stavim nešto sa strane. Nikada nisam gledala šta koliko košta ali sada sam malo razumnija.“

Da li je Nikola plaćao alimentaciju?

„Ja sam o tom čoveku pričala, ne bih ga više zaista uzimala u usta, nema potreba za time jer me ne zanima ni kontakt sa njim ni priča.“

