ŽAO MI JE ŠTO NISAM BILA SUROGAT MAJKA! Nataša Aksentijević poslala jasnu poruku Mariji Šerifović

Nataša Aksentijević kaže da joj je žao što ona nije bila surogat majka.

Glumica ima jasan stav kada je tema ljudske reprodukcije u pitanju, pa je podržala i pevačicu Mariju Šerifović koja je uz pomoć surogart majke dobila dete.

foto: Kurir televizija

- Žao mi je što nisam bila surogat majka. Stvarno mi to dobro ide volim da se našalim da sam otkrila da to mogu i da imam američko državljanstvo možda bih to radila od svoje 20. godine. To je humano da nekome ko nije u mogućnosti i ne postoje uslovi omogućiš da ima to što najviše želi na svetu. To je meni super- istakla je ona u emisiji "Jutro na kvadrat" na Studiju B.

foto: Printscreen Instagram

Pop pevačica je ceo proces surogat majčinstva koji se odvijao u Americi, držala do poslednjeg trenutka u tajnosti, a sreću povodom prinove svakodnevno deli sa svojim fanovima.

Pošto je Šerifovićka surogata izabrala u Americi, neke od osnovnih karakteristika koje ona mora da poseduje da bi i ušla u izbor je i da bude psihički i fizički zdrava i da ima između 21 i 42 godine, a poželjno je da je mlađa od 35. Takođe, morala je da pre surogata ima bar jedan porođaj i to normalan, kao i da je svaka trudnoća bila bez komplikacija. Da bi žena ostvarila pravo da bude surogat-majka ne sme da ima više od dva porođaja carskim rezom, a i jedan od uslova je da bude situirana.

One dobijaju oko 50.000 dolara uz mogućnost još dve nadoknade od po 10.000 dolara. Mogu da traže da im se obezbedi i odeća i druge nadoknade za privatne potrebe.

