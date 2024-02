NEZAPAMĆENA DRAMA U ZVEZDAMA GRANDA! Snežana Đurišić i Saša Popović zaratili kao nikad pre: Ti nisi pevač!

Tokom snimanja emisije "Zvezde Granda", stručni žiri napravio je pravi haos zbog različitih mišljenja o kandidatima koji su nastupali.

Duel Rijada Rahmanovića i Nikole Petraćkovića izazvao je opšti kolaps i svađe u žiriju „Zvezda Granda“, a pale su i teške reči sa svih strana.

Prvo su oko Rijadove pesme žestoko zaratili Saša Popović i Snežana Đurišić, a na kraju su uvrede razmenili Viki i Mili.

foto: Printscren TV Pink

Rijad je odneo pobedu u ovom duelu, pa je sa šest glasova prošao direktno dalje, dok će se Nikola za opstanak u takmičenju boriti u baražu.

Ni Bosanac koji je autor pesme koji je pevao Rijad nije birao reči, pa je izeno nekoliko kritika na račun njegovog pevanja.Marija je u svom izlaganju istakla da je Rijad po njenom mišljenju bio bolji, a Nikoli je zamerila izbor pesama, dok se Bosanac odmah uključio i objasnio kako treba da se peva.

foto: Printscren TV Pink

-Meni su bili tu negde, obojica su imali nekoliko faulova koji bi se na kantar mogli izmeriti. U načelu su bili jako dobri, Rijad je u prvoj pesmi bio odličan, druga pesma je zamka. U strofi je adrenalin, a refren je bukvalno priča, a ti si tu bio visok. U refrenu si bio falš na mnogim mestima, prva pesma fantazija. Pekar je meni bio odličan, izašao si iz svadbarske varijante i počeo da čaprkaš po modernom – kazao je Bosanac.

Zatim je Ana Bekuta pohvalila oba takmičara i iznela nekoliko zamerki na račun pevanja, a onda je reč dobila Snežana koja je opasno zaratila sa Popovićem.

foto: Printscren TV Pink

-Neosporno je da su obojica imali najbolji nastup do sada. Rijade, sve je bilo u redu, složila bih se sa Bosancem za ovu drugu pesmu. Svi idemo na foru da pevamo malo mirnije, pa onda u refrenu drugačije, zato je i rekao da je ova pesma zamka. Ti češ to čuti i nije to neka tragična greška -rekla je Sneža, a Saša se odmah nadovezao:

–Ma kakva zamka? Ajde beži bre! – kazao je Sale, a Snežana odgovorila u svom stilu:

-Ti ne možeš da pričaš o tome jer nisi pevač. Ko te je šta pitao?

Kurir.rs/Pink/K.M.