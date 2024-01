"ČOVEK NA DUŠI NOSI ŽENU KOJA JE PREMINULA" Saša Popović otkrio šta mu je Đorđe David rekao posle stravične nesreće

Đorđe David, doživeo je saobraćajnu nesreću u Severnoj Makedoniji u kojoj je pokosio ženu koja je preminula.

Bivši direktor "Grand" produkcija Saša Popović čuo se sa Đorđem nakon saobraćajke, te otkrio detalje stravičnog događaja.

- Čuli smo se odmah dok je bio na licu mesta, zvao sam ga, sve mi je ispričao, više od toga ne znam. Rekao je da mora još nekoliko dana da ostane tamo zbog procedure. U onoj magli i onim uslovima je naleteo na nešto što se već desilo. Vidim da mu je najteže jer je žena preminula.

- Nije bilo do toga ni što su ga ušivali, samo da je žena živa. Kaže da je totalna šteta njegovog automobila, ali ima puno prijatelja tamo u Makedoniji, Vranju, snaći će se za prevoz do Beograda. Jedini problem je što čovek nosi na duši ženu koja je preminula. Kako je i javni tužilac rekao, on je naleteo iza krivine, već se taj sudar desio...

Podsetimo, Tužilaštvo Severne Makedonije oglasilo se o teškoj saobraćajnoj nesreći kod Kumanova, u kojoj je učestvovao i Đorđe David i u kojoj je stradala jedna osoba, a više je povređeno.

Prema prvim informacijama, prvo je došlo do sudara dva automobila, "folksvagena polo" kumanovskih registracija i "folksvagena golf" skopskih registarskih oznaka. Kako se ističe u saopštenju, do tog sudara je došlo kada je vozač jednog od automobila ušao na auto-put u kontra-smeru.

"Nakon tog prvobitnog sudara, putnica iz vozila kumanovskih registracija je izašla iz automobila i u tom trenutku na nju je naleteo automobil 'Opel insignia' srpskih registarskih oznaka. Žena je od udarca zadobila teške povrede od kojih je preminula", navodi se u saopštenju tužilaštva.

