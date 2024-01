TRAŽIO SAM PEVAČICU, A NE TRAFO-STANICU! Rekla je da ima 85 kila, a meni se činilo da ima 185: Ovako je Popović UNIŠTIO Brenu

Lepa Brena kad je počinjala karijeru mučila je muku sa kilogramima. Folk zvezda je imala čak 89 kilograma, a kolega Saša Popović ju je upoređivao sa trokrlilnim orarom". Ni njoj se nije dopadao njen tadašnji izgled, pa je promenila ishranu i pocepala stare slike!

Naime, Popović tvrdi da je sa svojim bendom tražio pevačicu, nakon što se njihova pevačica udala i napustila grupu, pa im se javila Brena.

foto: Petar Aleksić, Printscreen/Youtube

Međutim, kada ju je ugledao, Saša priča da nije hteo da čuje za nju, prvo jer je pevala rok, a drugo, jer je bio zgrožen njenim fizičkim izgledom.

- Učinilo mi se da je tada imala 100 kilograma, mada kaže da je imala 85 kila. Odmah sam je pitao i ona mi je rekla 85, a ja kažem: "Meni se čini da imaš 185, ali nema veze, to mu dođe to" - rekao je Popović u emisiji, a cela priča počinje ovako:

- Naša pevačica pre Brene zvala se Spasa i bila je čudo. Zgodna, dobra za šou, nije pevački bila vrhunska, ali je lepo izgledala i obavljala je posao fantastično. Otimali su se hotelijeri gde ćemo da sviramo. Centralno mesto bivše Jugoslavije bio je hotel Park u Novom Sadu. Pričam o hotelskim orkestrima, svirali su najbolji bendovi, Sedmorica mladih... Spasa je sa nama pevala dve godine i 1980. svirali smo u Brčkom, ali smo već zalepili njene plakate, imali smo i zakazanu Bačku Palanku, kao i baštu Hotela Park u Novom Sadu, koja prima 1.500 ljudi. Sećam se kraja marta, Spasin muž bio je bokser i kapiten Bokserskog kluba Smederevo. Udala se u međuvremenu za njega, svirali smo tamo, zaljubili se, nije važno. Došli smo u Brčko, čuo je da ga vara sa nekim doktorom, što je bila priča i nije bila istina. Rekao mi je: "Vidi Sale, ona će pevati još večeras i sutra i vodim je za Smederevo, ona sa vama više neće raditi i više se neće baviti pevanjem". Mi smo se svi o'ladili, gde da nađemo pevačicu takvu, dve godine ulažemo u nju, u sve nas, ali nije bilo pomoći. Zvali smo sva estradna udruženja u Jugoslaviji, niko nije mogao da nam pomogne. Svi su nas znali, jer smo mi već bili jako dobar hotelski orkestar, ali svi su bili u fazonu da nemaju takvu pevačicu da nam preporuče.

foto: Kurir televizija

Saša Popović prisetio se svojih početaka sa Brenom i Slatkim grehom

Kad su im potonule sve nade, zajednički prijatelj im je preporučio Lepu Brenu.

- Niko nije imao ništa za nas. Sedeli smo u Brčkom posle fajronta, Spasin muž Mališa već je bio odlučio da je odvede i to je to. Pitali smo one Brčake da li ima neka pevačica u Brčkom, kažu mi: "Ma, nema Sale...". Kad jedan naš drugar Caka kaže: "Ima jedna, ali ona peva samo igranke i to subotom, amaterski je sastav". Pitao sam šta peva, a rekli su mi da peva rok repertoar i da se zove Brena, a mi smo se upi*ali od smeha, jer nikad nismo čuli za to ime. Ali nismo imali izbora, jer su svuda bili Spasini posteri. Sutra u 12 sedimo u hotelu, Spasa peva poslednji put, kad dolazi Brena u kožnim pantalonama, kožnom prsluku, bela košulja, ufrčkana kosa, obrazi ovakvi pa još pegava... Kada smo je videli spustili smo glave. Brena tada nije pričala kao sada, već: "Đe ste momci...", ono pravo bosanski, brčanski. Popričali smo malo sa njom, rekla je da je upisala Ekonomski fakultet u Beogradu, da subotom malo peva igranke. Kad je otišla, rekao sam da nema šanse - pričao je Saša.

- Kad je te večeri krenula pesma Tine Tarner, Brena je Spasi otela mikrofon i zapevala, ja sam se pobunio, a ona meni: "Šuti bolan". Otpevala je, ostavila mikrofon i rekla Spasi: "Tako se peva"... Dobro je ona to otpevala, ali onako jaka kakva je bila, a Spasa... Mmm... Jao, miriše, štikle, minić, lepa sve ono... Međutim, ova petorica ostalih, dogovore se s Brenom da ona dođe da probaju, a ja neću, prosto nisam hteo s njom... Oni me ubeđuju, ima ona štofa, treba s njom da se radi, a ja neću je...

foto: Printscreen

Međutim, Popović nije bio taj koji je u tom momentu presudio Breninoj karijeri, već kako je ispričao, njen otac koji nije želeo da mu ćerka bude pevaljka.

Ipak, iz ljubavi prema muzici, Brena je pobegla od oca i postala član benda koji je kasnije nosio naziv Slatki greh.

- A onda se 6. aprila dogodilo. Naš zajednički prijatelj Caka je došao i dovezao Brenu, pobegla je od kuće. Kroz prozor gledamo kako je Brena došla sa sivim koferom, zavezanim kanapom. Ne moraš ni da je zoveš posle ove emisije, sve ti pričam. Gledamo taj veliki kofer, dolazi Brena, kažem Mići iz hotela da nam je stigla pevačica, on srećan: "Bravo majstore", pa je pogledao i uhvatio me za kragnu i rekao mi: "Kazao sam ti da dovedeš pevačicu, ne trafo-stanicu!". Pitao me da li sam normalan, a uveravao sam ga da će sve biti okej. Dobila je Brena sobu, nas šestorica smo došli kod nje, donela je cipele i garderobu, odvezala kanap, a kad sam video, kazao sam joj: "Breno, ovo neće valjati" - ispričao je Popović u emisiji "Šta sam tebi i ko sam sebi".

kurir.rs/K1/preuzeo I.L.

