FILARI OTKRIO SVE: Ta žena je zapravo u meni, to je moja strana! Potom šokirao: Evo ko mu je pisao tekst pesme za Evroviziju

Filarri je gostovao u "Pulsu Srbije" kod voditelja Ivana Gajića, kada je odgonetnuo ko je ta žena, koja mu se provlači kroz tekstove i pesmu, mada i kroz njegov karakter.

- Pa je l' ste slušali pesmu? Ne misim da je ovo previše melodična pesma, više sam gledao da pevački bude dobra pesma za Evroviziju. Međutim, teskt me baš pogodio, pisao ga je Ajzi, i to čak da se nismo ni upoznali. Tako me je pogodio, bio sam iznenađen - započeo je, pa nastavio:

- To je zanimljivo, kako dobro procenjuje ljude. A ta žena je zapravo u meni, to je ta moja ženska strana koju svaki muškarac ima, kao što i žena ima mušku stranu. Ovaj tekst oslikava unutrašnju borbu i odnos energija u jednom biću.

