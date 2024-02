"TEKLA MI JE KRV NIZ NOGE" Ivana Korab o agoniji vantelesne oplodnje i porođaja: Sekli su me, krenula sam da se dižem...

Manekenka Ivana Korab mama je dva dečaka Matea i Noe, a kako je ranije govorila želi veliku porodicu i još dece. Ipak, taj put do potomstva, nije bilo lak, ali ona nijednog trenutka nije odustala jer mnogo voli decu, te otuda ni ne čudi što što je mnogi zovu “majka hrabrost”.

foto: Printscreen

Bez ikakvog ustručavanja govorila je o svakodnevnim problemima sa kojima se susreće, o majčinstvu, ali i veoma ozbiljnoj temi – vantelesnoj oplodnji. Iako je priča o ovome za mnoge dame tabu tema, Ivana svojim primerom želi da ohrabri sve žene.

Ivana je objasnila da se mnogo sigurnije oseća kada se porođaj odvija u porodilištu i kada je oko nje stručno osoblje.

- Tokom prvog porođaja su mi dali spinalnu anesteziju, pa nije radila. Kada su krenuli da me seku, krenula sam da se dižem, pa su posle toga morali da me uspavaju. Drugi porođaj je bio tri nedelje ranije, imala sam kontrakcije na po dva minuta, bez da sam znala. Imam taj neki sarkazam u sebi i kad god je problem, ja ne paničim. Izgubim se kasnije, onda sam zombi. U svim tim situacijama doktor je taj koji će da ti pomogne ili da stvar napravi gorom, jer ako on krene da paniči, koliko god ti imao samokontrolu, neće ti biti dobro - započela je priču Ivana, otkrivajući da je svaki težak momenat pretvarala u optimizam:

foto: Printscreen/Instagram

- U drugoj trudnoći sam imala cistu koja je bila tri puta veća nego sam plod. I kada ti znaš da mogu neke loše stvari da se dese, da zbog te ciste možeš da izgubiš plod, ja sam došla kod doktorke i ona je meni rekla: “Nemoj da brineš, to je moj problem. Sve je stvar pristupa”.

Iako je uvek nasmejana i ne dozvoljava da je obuzme negativna energija, iza Ivaninog osmeha su se često krili veliki problemi, a ona nikada to nije želela da pokaže.

- Nisu meni sve ovce na broju i nije meni život bajka, ali način na koji se ja nosim sa problemom je ono što je do samih nas. Koliko god da ti se tvoj problem čini da je najgori, uvek ima gore. Imala sam ja te loše periode, kada sam izgubila bebu, stvarno mi se svašta ružno desilo. Spuštala sam se niz stepenice i krv je krenula niz noge ispred mog bratanca od tri godine. To mi je bila “jagodica na torti”, jer se pre toga desilo svašta nešto ružno. Neki ljudi te iz dobre namere pitaju kako si, a ja da bih im sve to ispričala, ja to ponovo preživljavam. I da ne bih dolazila u te situacije, povukla sam se u sebe - rekla je Ivana u Blic danu.

Ipak, nisu svi komentari dobronamerni, a na svojoj koži je to osetila i manekenka jednom prilikom kada je bila na fotografisanju. Vrhunac svega je što je u tom periodu bila u procesu vantelesne oplodnje.

- Zbog vantelesne ti već imaš stomačić, jastuče ti se napravi oko stomaka, a još uvek ti nisu vratili taj embrion zbog hormona i svega. Meni su već vratili i ja sam ostala trudna, ali to nije opstalo. I sad, ja dolazim na neko slikanje, ne dišem da niko ne vidi, a već se osećam kao burence. Kako imam modrice od svega toga, mene fotograf pita da li treba nešto da “tušira” i ja mu tu kažem za modrice, jer su one bile i na rukama, na stomaku, na butinama, svugde. I sad tu neka (žena) kaže: “Kad bi bili ovde paparaci“, ja kažem: “Da, da lema me muž”. To je bila insinuacija da mene neko tuče, ali ona ne zna kroz šta ja prolazim. Okrenula sam to na sarkazam. Šta drugo da uradiš, nego da napraviš foru od toga.

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

01:38:13 SCENIRANJE 25.06.2023. MILOMIR MARIC