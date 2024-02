ZADRIGLI, NEOKUPANI, DEBELI Novi, brutalan post Karleuše naljutiće mnoge: Ja moram da GUGLAM ime osobe koja me vređa, neverovatno

Pevačica Jelena Karleuša često je na meti komentara zbog svog izgleda, načina oblačenja, ali i izjava.

Ona se sada oglasila na svom Intagram profilu gde je otkrila da joj fanovi jave za svako negativno komentarisanje nje u javnosti, ali je otkrila da ne pridaje značaj tome kada vidi ko plasira te reči o njoj.

foto: Printscreen

- Neverovatno mi je to da svaki put kad mi jave da me neko vređa u javnosti, ja moram da guglam to ime da bih uopšte ukapirala o kome je reč. Uvek vidim neke grozne likove, neke zadrigle debele neokupane muškarce koji imaju fizionomiju orangutana ukrštenog sa homosapijensom, nekakvi narkomani ili neke žene koje je plastični hirurg očigledno operisao sekirom, pa polio kiselinom. Ljudi, budite realni... Ja mogu iz sažaljenja da odgovorim, ali... Nekako i to ne ide - napisala je Jelena na svom Instagram storiju.

