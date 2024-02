PROBLEME REŠAVAMO PRIVATNO! Oglasila se Rada Manojlović nakon priče da nije u dobrim odnosima sa bratom

Rada Manojlović nedavno je izrazila želju da snimi duet sa bratom Nenadom Manojlovićem, međutim, on je odbio pesmu koja govori o ljubavi sestre i brata.

Pevačica se nakon toga oglasila na društvenoj mreži "X" (nekadašnji Tviter), a mnogi su ubeđeni da se obratila baš njemu.

- E pa neće Radmilu više niko praviti ludom - poručila je pevačica.

Mnogi su u komentarima pitali Radu da li se ova poruka odnosila na Nenada, a sada je rešila da se oglasi i da demnatuje ove navode.

foto: Printscreen Instagram

- Ne, moj tvit se ne odnosi na mog brata i molim medije da ne forsiraju problem gde ga nema, a i da ga ima, to bismo svakako nas dvoje rešili privatno, ne preko društvenih mreža. Dakle, nema problema između nas niti će ih ikad biti - napisala je Manojlovićeva na svom Instagramu.

Podsetimo, Nenad je na rođendanu Žike Jakšića progovorio zbog čega je odbio da snimi duet sa sestrom Radom.

foto: Kurir televizija

- Ja sam nešto pročitao na internetu, nisam pričao sa njom još na tu temu. To nije prvu duet o kome pričamo, prvi je ona odbila, drugi ja, ovaj treći postoji neka igra reči otac i sin i to mi je bilo odbojno. Kako sam radio oko praznika, jedva sam čekao da odmorim i da se ne javljam na telefon i desilo se da nisam odgovorio, a to je najnormalnije jer ne javlja se ni ona meni nekad deset dana, što ne zameram, normalno - rekao je on za Grand i dodao:

- Mislim da je malkice burnije reagovala, ja ne smatram da je izdaja ako se meni ne svidi pesma i neću da je snimim. Ako se pojavi neka koja mi se svidi, naravno da ću da snimim jer mi je ona draža od svih pevača, ali mi se pesma nije svidela. To što se ona naježila ja nju, ne delimo mišljenje, ona je najavila da je me nije ni pitala, ali je to bilo prevremeno. Ne mora to da bude neka tema gde smo se mi rastali, može neka veselija - završio je Nenad.