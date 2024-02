"BUDE LI SPOMENULA BOJANU, REĆI ĆU JOJ - NAPOLJE" Anđelina majka na rubu živaca: Ne idem na posao, baka je operisana, a brat..

Anđela Šparavalo našla se na stubu srama od strane cimera u Beloj kući zbog izostanka empatije i hladnokrvnosti nakon što joj je pročitano potresno pismo oca Aleksandra, koji ne želi da čuje za njenu vezu sa Bojanom Pavlović.

foto: Printscreen TV Pink

Ovo nije prvi put da joj roditelji direktno poručuju da neće imati gde da se vrati ukoliko bude ostala u gej odnosu, međutim, Anđela ne odustaje i poručuje da niko od nje ne može da traži da bira, niti da srce deli na dva dela.

Aleksandra, Anđelina majka, prokomentarisala je noćašnja dešavanja u "Eliti".

foto: Printscreen YT

- Ne znam više stvarno šta da kažem, baš pričam noćas sa mužem - ona kao da se sprda sa svima nama, kao da se zeza, ništa ona ovo ne shvata ozbiljno. Majke mi, više ne znam šta bih rekla. Najbolje je da se ućutim, da ništa ne pričam, jer vidim da ovo nikuda ne vodi. Priča i za oca neke stvari, laže, a uvek je svima pričala kako ima oca najboljeg na svetu, oca za poželeti... A ja znam kakav je moj muž. Koji bi otac pakovao svoje dete, vozio u rijaliti? Šta je sve radio, činio za nju i ona tako... - počinje priču Anđelina mama i kaže da se njeni postupci negativno odražavaju na čitavu porodicu.

- Ovo nije igra, kunem vam se životom. Ja se borim sa roditeljima, svekrva mi je loše, ugradila je stent, ima zakrčenje krvnih sudova. Molim se da ostanu zdravi, ipak su stariji ljudi. Ja se borim zbog klinca, da me ne vidi da plačem... On sada ne gleda rijaliti, jednom mu je drug iz škole poslao klip, nešto što je bilo. Ne pričamo sa njim više o tome, kad se sve to izdešavalo, tada nekoliko dana nije išao u školu. Mnogo je emotivan. Ja kad plačem, ne želim da on to vidi, a stalno me pita:"Mama, kako si", svaki dan... Dete od 14 godina, a ranije me nikada to nije pitao. Ja se samo molim Bogu da svi budu zdravi, da se ne desi nešto loše.

foto: Printskrin/Instagram

Na pitanje kako se nose s komentarima okoline, Aleksandra kaže:

- Imamo ogromnu podršku, to je neverovatno, od ljudi koji dolaze kod mene u salon. Nekad ne radim po par dana, toliko se potresem da ne mogu da dođem na posao dok se ne smirim, ako mi verujete. Šta će da kaže narod, to me ne interesuje. Nas ceo grad poznaje, znaju kako živimo, svi su zgranuti Anđelinim ponašanjem. Moje mušterije, koje znaju kakva je ona, kažu:"Kao da to nije ta Anđela".

Anđela uporno ponavlja da želi da "sve objasni svojim roditeljima", međutim, Aleksandra i njen suprug jasno znaju kako će postupiti ukoliko im ćerka bude rekla ono što oni pretpostavljaju da će.

foto: Printscreen YT

- Kao što sam pričala, pričam i sada - nikada neću prihvatiti to, B od Bojane ne želim da čujem kada dođe kući. Kad dođe kući, ako i dalje želi to, samo kažem:"Napolje!" i ćao! Svako svojim putem i kraj priče. Kod mene nema... Ja ostajem pri tom stavu. Ona hoće da dođe kući meni nešto da objasni... Nije problem da ona dođe kući, doći će, nismo mi neki monstrumi, a ako nam bude pomenula Bojanu, ja to neću prihvatiti. Ako nam kaže:"To je to, ja želim sa Bojanom", onda nemamo o čemu da pričamo. Ne znam kako da doprem do Anđele, ne mogu, ne vrede ništa ni naše reči, pisma...

Kurir.rs/Pink.rs

Bonus video:

09:25 STARS-EP151