NAKON ROMANTIČNIH POLJUBACA NA SNEGU, BAKA JOJ ZAVRŠILA U BOLNICI Anđelina majka o gej aferi ćerke "Ne znam da li će preživeti"

Odnos Anđele Šparavalo i Bojane Pavlović intrigira javnost nedeljama unazad. Nih dve su samo pre nekoliko dana imale intiman odnos, a onda je došlo do preokreta, prilikom čega se Pavlovićeva ogradila od nje.

Anđelina majka oglasila se za domaće medije, progovorila o njihovom odnosu i otkrila da joj je baka završila u bolnici.

- Njena baka je u bolnici trenutno, jako je loše. Bojana je uzela Anđelu pod svoje. Ne podržavam taj odnos. Baba teško podnosi sve to, ne znam da li će ovo preživeti, ne može da gleda sve to. Zgranuti smo - poručila je Anđelina majka.

Podsetimo, potresna priča Bojane Pavlović je šokirala region.

- Žena koja me uzela, ona me iskorišćavala kao sredstvo za novac da bi dobijala od drugih ljudi sa kojima je bila, ja sam u šestoj godini svašta videla, po pet dana me ostavljala samu, ja sam sa šest godina naučila da kuvam pasulj, stalno sam viđala druge ljude u kući, stalno smo se selili, vodila me u zatvor gde je bila njena majka koja je proglašena ubicom, meni je baba rekla, ja sam bila mala, da ona to nije uradila, da kad porastemo da je ne krivimo, to moje sestre ne znaju, one su sumnjale kroz život da baba nije uradila, ja to nisam htela dalje da ipsitujem jer je to bilo jako davno, bila sam na fakultetu, ona je došla u Novi Sad da se priblži nama, našla je nekog čoveka preko Fejsbuka, njega je opljačkala, nije imala gde da ide, ja sam joj iznajmila stan kupila joj sve namirnice, ona je iz tog stana pobegla, više nikada nisam htela da se čujem sa njom. Pre godinu i nešto dana, dok sam bila u kontaktu sa sestrom, ona mi je javila da je žena koja je nas rodila jako loše i da je u bolnici i da treba svakog časa da umre. Ja sam neko ko nije otišao u bolnicu, neko ko nije otišao na sahranu, na sahrani je bilo 3 čoveka, moja sestra i njena deca, i pop, umrla je sama, nisam otišla na sahranu, ali sam otišla posle sa sestrom na groblje. Nisam stajala ispred njenog groba nego ispred bratovog koji je imao nepunih godinu dana, iza toga postoji misterija postoji mogućnost da ga nije htela hraniti, da je tako umro, druga misterija je da je došao sa nama u Suboticu, njena priča kada sam je pitala za našeg brata rekla je da je pao iz kolevke. Mi smo upoznali neki deo rodbine jako zle ljude, moje sestra je htela da sazna više ja nisam, ali me vukla sa sobom - ispričala je i onda otkrila da joj je otac bio alkoholičar.

