NAKON ROMANTIKE URLICI I MORE SUZA: Bojana se setila bivše ljubavi zbog koje je sestrama OKRENULA LEĐA, Anđela VAN SEBE (VIDEO)

Foto: Printskrin / You Tube

Bojana Pavlović i Anđela Šparavalo nakon ozvaničenja veze i javnih poljubaca žestoko su se sukobile, dok se Bojana setila svoje ljubavi iz prošlosti zbog koje je okrenula leđa sestrama.

foto: Printskrin / You Tube

- Ja ne znam šta se dešava sa tom devojkom napolju i kako je ona, je l' ti razumeš. Ja se sve vreme suzdržavam da ne puknem, ne mogu da radim na silu neke stvari. Kontam da si klinka, ali nisi retardirana. Ja sa sestrama svojim ne pričam zbog toga, bila sam između sestara i nje, izabrala sam nju. Ta devojka je bila moja porodica, ne krivim tebe, nego sebe - zaplakala je Bojana.

- Ja to sve kontam, meni je sve to jasno. Ja tebe ne gledam kao sprdnju - rekla je Anđela.

foto: Printskrin / You Tube

- Je l' kapiraš da ja nešto ne mogu?! Nisam kao ovi ljudi ovde, ti si to videla, ja nisam takva! Stala sam uz tebe jer mi je to nepravda što napadaju slabije od sebe, jer sam to i doživela, sama sam se borila protiv svih. Nisam stala na tvoju stranu da bih bila sa tobom, nisam te gledala tako - urlala je Bojana.

- Nisi me gledala tako, ali si to uradila, fizički jesi! Ne možeš da prihvatiš u svojoj glavi da sam ti se svidela - rekla je Anđela.

Podsetimo, nakon romantičnih poljubaca na snegu i ozvaničenja veze, oglasila se majka Anđele i otkrila da joj je baka završila u bolnici.

- Njena baka je u bolnici trenutno, jako je loše. Bojana je uzela Anđelu pod svoje. Ne podržavam taj odnos. Baba teško podnosi sve to, ne znam da li će ovo preživeti, ne može da gleda sve to. Zgranuti smo - poručila je Anđelina majka.

Kurir.rs/L.M.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Bonus video:

02:45 UŽIVO! POČELA JE POSLEDNJA ZADRUGA: Vatromet osvetlio nebo iznad Bele kuće, a prva se u rijalitiju pojavila ONA! (KURIR TV)