SANJA I MARKO NAKON RIJALITIJA KUPILI LUKS STAN! Sada priželjkuju PENTHAUS, a evo kada će SVADBA: Isplanirali!

Sanja Grujić i Marko Stefanović, jedni su od aktuelnijih parova koji su obeležili prethodno sezonu “Zadruge“. Nakon napuštanja rijaliti programa, mnogi su komentarisali da njihova veza neće dugo opstati, međutim oni su dokazali suprotno i započeli zajednički život u Sremskoj Mitrovici, koji im se sada promenio.

- Rastu nam životni standardni, menjaju se nekretnine, do sledeće godine petnhaus - rekla je Sanja, a onda je Marko otkrio zašto su se odlučili da pređu u novi stan.

- Ovde nam je veće, ovaj stan je “bomba“, zato smo odlučili da uzmemo ovaj stan.

Na samom ulazu u stan, nalaze se papreno skupe torbe.

- Sve su markirane, široko, od roditelja za svaki rođendan po jedna torbica. U ove što sumnjaju da li su original, mogu doneti u sledeću emisiju da neki stručnjak proveri. U poslednje vreme trošim kao lokomotiva, ne znam odakle nam - sa osmehom je rekla Sanja, a potom progovorila o svadbi.

- Svadba će biti sledeća godine, kažu da ne valja u prestupnoj godini praviti svadbu. Bilo bi lepo da napravimo pravu svadbu i da se svi veselimo posebno tim lošim stvarima koji su iza nas. Doći će do toga, ali sve u svoje vreme - rekla je Sanja, dok se Marko složio sa njom.

- Otvorio nam se još jedan poslovni plan koji želimo da ostvarimo i to mi je bitnije, pa tek onda svadba. Neće nigde pobeći to slavlje, sledećeg leta će doći i do svadbe.

