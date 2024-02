"SVAKO KO JE OSETIO TUGU, ZNA KAKO IZGLEDA ŽIVOT SA NJOM!" Severinino ŠOK OBRAĆANJE nakon što joj je SUD VRATIO SINA

Samo dvadesetak dana nakon što je u javnosti veliku buru izazvalo rešenje Vrhovnog suda koji je prihvatio reviziju i ukinuo odluku splitskog Županijskog suda vezanu za zajedničko starateljstvo Severine i Milana Popovića nad njihovim sinom te starateljstvo u potpunosti vratio ocu, ponovo je došlo do obrta u slučaju.

Naime, Županijski sud je doneo odluku po kojoj su otac i majka 12-godišnjeg dečaka dužni "roditeljsku ulogu obavljati sporazumno, zajednički i ravnopravno".

Tim povodom se tokom jučerašnjeg dana Severina oglasila za hrvatske medije, a sada se ponovo tim povodom oglasila na svom Instagram profilu.

- Ja sam kao vi. Naučio me život da se ljubav ljubavlju vraća. Tako je bilo i proteklih četiri nedelje (od presude do presude). Stoga, zahvaljujem svima na neverovatnih 28 dana ljubavi i podrške kojom ste me obasipali. Nahranili ste me snagom koju sam usmerila na sina. Ali i na pomoć drugima. Drugačijima. Svako ko je osetio tugu, zna kako izgleda život s tugom. Nažalost, spadam u takve i zato vas sve razumem. Jedina pomoć koju možemo dati jedni drugima jest podrška! Svakom čoveku kojem je naneta nepravda, na kojeg gledaju drugačije, koji nema zaštitu. Javna, sad i odmah. Da bi bili dobro društvo, dobra država – svi građani moraju biti ravnopravni, jednaki pred zakonom, ali prije svega jednaki u srcima - napisala je Severina i dodala:

- Sutra izlazi kampanja na koju sam izuzetno ponosna i koju sam snimala pre dve nedelje, kad mi je baš bilo teško. Ali znala sam da moram. Reč je o kampanji posvećenoj osobama na koje se ne gleda kao na 'normalne', na 'bolesnike u društvu', koji su teško prihvaćeni i od svoje okoline, a isti su kao i mi. A jedini 'bolesnici našeg društva' su oni koji 'drugačije' javno prokazuju, koji bi im oduzimali prava, jednakost… - završila je Seve.

