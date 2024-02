"VIŠI SUD ZAKLJUČIO DA SU MIROSLAV I DEVIN OTAC I SIN" Sada je i zvanično, Mirjana Antonović otkrila sve detalje procesa

Mirjana Antonović, koja se godinama sudila sa pevačem Miroslavom Ilićem oko očinstva nad sinom Devinom, otkrila je da je Viši sud u Beogradu, po drugi put, odlučio u korist nje i njenog naslednika.

Naime, Mirjana Antonović se oglasila na Fejsbuku i navela da Viši sud, po drugi put, zaključio da su Devin i Miroslav otac i sin.

- Dobro jutro dragi prijatelji! Da vas na brzinu obavestim da je Viši sud u Beogradu, po drugi put, odlučio u NAŠU korist. Miroslav je u medijama izjavio da ne razume kako sud može da dođe do odluke da je on Devinov otac bez njegove saglasnosti da priloži DNK. Kad čovek koristi i krije se iza zastarelog zakona i odbija da prinese svoj DNK, sud mora da odluči na bazi svedoka, slika, i mnogobrojnih drugih dokaza. Posle svega je ipak Viši sud, po drugi put, zaključio da su Devin i Miroslav otac i sin. Nećete verovati!!! Miroslav je ponovo predao žalbu na Apelacioni sud. Nadamo se da ce njegovi na Apelacionom sudu ipak biti pravedni i konačno staviti pečat na Miroslavljeve prazne manipulacije, napisala je ona u objavi na Fejsbuku.

Devin i njegova majka žive u Americi, dok u Srbiju dolaze samo zbog ročišta. Oni vode život na visokoj nozi, a Devin je pre nekoliko meseci postao i otac.

Inače, Mirjanin sin jednom prilikom je otkrio da je stupio u kontakt sa Ilićem, ali da je ubrzo sve prekinuto i da Miroslav nije želeo da ga vidi.

- Pozvao sam ga ubrzo pošto sam saznao da mi je biološki otac i rekao mu: „Je l' to Miroslav Ilić? Ovde Devin, tvoj izgubljeni sin iz Amerike.“ Nastala je pauza posle koje je on odgovorio: "Drago mi je da si živ i da si dobro". Pričali smo o raznim stvarima, čak i o fudbalu. Kasnije smo se još nekoliko puta čuli, čak smo se dogovorili da se nađemo u Beogradu. Kupio sam kartu, ali me je, nažalost, nedelju dana pred put pozvao i otkazao viđanje.

"Moj otac nije onakav kakvog sam ga zamišljao"

Devin je prilikom dolaska na jedno suđenje otkrio da mu je teško što nije uspeo da ostvari kontakt sa Miroslavom Ilićem.

- Teško mi je palo saznanje i razočaranje da moj otac nije onakav kakvim sam ga zamišljao - rekao je Devin koji je Miroslava, pre nego što su se sreli u sudu, prvi i poslednji put video kao dečak od 18 meseci. Miroslav mu je tada poklonio lančić sa zlatnim krstom koji on i dan danas nosi.

Daniel priznao Devina, dao mu prezime

Inače, Mirjanin bivši suprug, Daniel Antonović svojevremeno je priznao njenog sina Devina.

− Toj gospođi sam poručio da njen sin ima jednog oca, a to je onaj koji ga je priznao i koji se u dokumentima vodi kao njegov otac. Ali, ako ona želi da mu taj čovek više ne bude otac nego da to budem ja, mora prvo da poništi očinstvo tog gospodina - rekao je Daniel.

