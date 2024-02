PRIJA OPET ISKOPIRALA KARLEUŠU ZA SVE PARE! Dala 1.150 Є za čizme u stilu DIVLJE MAČKE, a JK skoro isti stajling ponela još zimus

Aleksandra Prijović na svom četvrtom koncertu u Osijeku ponela je identičnu odevnu kombinaciju koju je Jelena Karleuša nosila još u novembru prošle godine.

Iako Prija u poslednje vreme dobija samo pohvale na račun svojih skupocenih stajlinga na aktuelnoj turneji "Od istoka do zapada", izgleda da je njenom timu i njoj opet ponestalo mašte, pa su se inspirisali još jednim Karleušinim autfitom, kao što je to već jednom bio slučaj.

"Mala od skandala" provokativnu tigrastu kombinaciju nosila je zimus na jednom od svojih nastupa. Tako je Jelena tada zablistala u animal printu brenda "dolče i gabana" od glave do pete: tigraste gaćice platila je 695 evra, top u istom printu 895 evra, dok je za čizme do kuka iskeširala 1.150 evra.

Iste ovakve čizme Prijovićeva je nosila na koncertu u Osijeku, a da bi se bar malo razlikovala od starije koleginice, Prijin tim je pevačici umesto gaćica i topa obukao mini-haljinu istog dezena, čija je cena 1.450 evra. Uz nju su joj dodali i rukavice od 500 evra, kao i crni kožni pojas.

Karleušu smo do sada gotovo uvek mogli da vidimo u izazovnim kombinacijama, dok Prijovićeva retko nosi ovakve odevne komade, te je mnoge iznenadilo što se ona odlučila na ovakav korak.

Podsetimo, JK i Prija su se nedavno srele u jednom beogradskom restoranu, a Jelena je nakon toga imala samo lepe reči za nju:

- Prija je izuzezetno prijatna žena koja mi je prišla s puno poštovanja, pohvalila moju decu kao lepo vaspitinu i neodoljivo me podsetila na Jelenu Rozgu, Draganu Mirković i Natašu Bekvalac, koje su isto tako megafine u komunikaciji sa mnom. Šta da kažem, sem da me vole te blage žene (ne znam šta vide u meni divljoj). I da me tim "mac mac", pristupom potpuno razoružaju. Da sam muško, vrtela bi me oko prsta, kupila bih im po Birkin, ovako imaju svu moju podršku - napisala je Jelena u svom stilu.

