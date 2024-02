"BORA BI TO VOLEO, JEDINO DA MI PLATE, PA DA ME SNIMAJU" Rijaliti par objavio NEREALNE vesti: Voleo bih to da imamo ZBOG NAS!

Milica Kemez i Bora Santana ljubav su započelu i rijaliti programu, a malo ko se nadao da će i do dan danas ostati zajedno.

Oni nameravaju da se uzmu, a planove oko svadbe su podelili u emisiji "Divan šou" kod voditelja Ivana Gajića.

- Bora bi voleo to da snimi, ali ja nisam za to, jedino da me plate, pa da pustim da me snimaju - rekla je Kemez.

- Kada već snimamo "Balkanska veselj" želeo sam to da snimimo zbog nas. Imaćemo mi svakako kamermana, ali kada već imamo snimnjeno, zašto ne bismo napravili jednu epizodu o nama, ne znam samo ko bi vodio to. Ne mogu da vodim svoju svadbu, kako sam sebe da pitam nešto. Uglavnom, može Ana Radulović kao ženski voditelj, ali eto, ne znam, možda Peja to da odradi kao specijal - rekao je Santana.

