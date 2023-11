"BILE SU TU NEKE ZADRUGARKE" Oglasili se voditelj i Bora Santana posle tvrdnji da su ORGIJALI s Milicom! A njemu baš neprijatno

Bivša zadrugarkaDeniz Dejm tvrdi da je imala "vesele igrarije" u stanu voditelja Filipa Đukića, i to sa Borom Santanom kao i trenutnom učesnicom zadruge Milica Veličković.

Ona je istakla da su tu bile i ostale devojke, kao i momci koji nisu poznati javnosti, ali da je sa Milicom pronašla "zajednički jezik".

Sada su se oglasili Santana i Filip koji tvrde da se tako nešto nije dogodilo.

- Znam devojku, par puta sam je video u društvu i u gradu, a da je bila sa mnom nema šanse i ne sećam se da je tad bila kod njega kad je bila žurka... Znam da su bile neke zadrugarke koje ne bih spominjao - rekao je Santana.

Đukić je takođe demantovao.

- Demantujem sve to, nije istina, ne zanima me ova priča - kratko je rekao on.

