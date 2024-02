"RODITELJI SU ODVAJALI OD USTA DA MI KUPE IGRAČKE" Barbara Bobak o detinjstvu i odrastanju: Za skijanje nismo imali para...

Barbara Bobak postavlja nove rekorde posećenosti gde god se pojavi, pa ne čudi što mnogi kažu da ova talentovana, temperamentna i duhovita devojka živi svoj san, ali i san brojnih njenih koleginica kojima nije pošlo za rukom ono što njoj jeste.

foto: Kurir televizija

Ovaj put sa mladom zvezdom razgovarali smo na Kopaoniku, gde je imala još jedan u nizu uspešnih nastupa.

O gužvi i dobroj atmosferi na istima postalo je suvišno i pričati, pa smo je prvo pitali da li skija i ima li vremena za zimske sportove.

- Još uvek nisam naučila... Kad sam bila mala, iskreno, nismo imali para za te sportove, a sada kada se ima - nemam vremena. Malo se i bojim, iskreno, vidi šta se Šumaheru desilo... da se ne polomim ovde, a tek sam ušla u estradni svet. (smeh) Šalim se... Volela bih da naučim i ići ću sigurno, ali nisam imala priliku do sada - istakla je Barbara.

foto: Kurir tv

S obzirom da nekada zbog finansijske situacije koja nije bila kao ova koju danas živi nije mogla da iskusi brojne stvari, pitali smo je koliko sada, kada vredno radi i zarađuje, ugađa sebi i ispunjava ono što nekad nije.

- Mnogo... Sada sam postala onaj teški konzumer. (smeh) Vidim reklamu i... Tako kupujem gomilu gluposti, jer sam kao mala gledala TopShop ali nisu hteli da mi kupuju, pa sad kod kuće imam gomilu nekih kineskih gluposti! (smeh) Kad vidim ono "još malo pa nestalo", ja poručim odmah dva! (smeh) Pretvorila sam se u konzumera, ali valjda ću se i od toga izlečiti - u svom stilu, sa osmehom je ispričala pevačica, a onda je šalu stavila po strani.

foto: Kurir Televizija

- Ne, vidi... Roditelji su se stvarno trudili da meni priušte, često su odvajali sebi od usta da meni kupe neke igračke. Uvek sam imala najbolje lutke, skejtbordove, rolere, sve to, ali uvek sam želela tako neke gluposti što nisu hteli da mi kupe ne zato što nisu imali para, nego zato što je bila totalna glupost. Nije meni ništa falilo, stvarno, išli smo mi i na more i sve, ali jedino na skijanje nikad nismo išli, to je ipak malo skuplji sport.

Ono što znaju svi koji je prate jeste činjenica da nju na svakom nastupu prati upravo otac, koji joj je velika podrška, ali i deo tima koji putuje sa njom.

Na pitanje da li je tata nekad morao da bude zaista tata u smislu da je zaštiti na nekom nastupu, Barbara ističe da su imali tu sreću da im se takvo nešto nikada nije dogodilo. Razlog vidi i u tome kakvi su oni kao ljudi i saradnici.

- Ne, hvala Bogu stvarno ne. Mi s lepom energijom uvek dođemo na nastup, pa nas ljudi sa lepom energijom i dočekaju. Nismo imali takvih problema. A, sad, te neke sitne stvari, znaš ono, publika, pijani ljudi, ako je neko nekad i krenuo da pravi neki problem, uglavnom postoji obezbeđenje koje se time bavi. Moj tata je čovek od 50 godina, nema smisla da on uleće i da se tuče s nekim, niti bih ja to dozvolila, pre bih ja uskočila nego pustila njega. Ali, nije bilo potrebe stvarno - priznala je.

foto: Kurir Televizija

Barbara je otvoreno istakla i ko ju je od žena sa estrade podržao i sa čije strane je čula lepe reči, a njeno dosadašnje iskustvo pokazalo je da su muškarci iz njenog posla oni koji se bave "prljavim stvarima".

Kurir.rs/Telegraf

Bonus video:

07:00 20240209-STARS-EP241