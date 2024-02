JOSIPA LISAC ZADALA UDARAC HRVATIMA! Morala je hitno da se oglasi o Aleksandri Prijović: Povredili ste me, zastrašujuće reči...

Nakon velikog uspeha mlade zvezde Aleksandre Prijović u Hrvatskoj i regionu, mnoge javne ličnosti su iznele mišljenje o pevačici i njenoj turneji.

Često je kroz svoje izjave i Josipa Lisac iznosila stavove koji su direktno bili vezani za Aleksandrinu turneju po Hrvatskoj, te su mediji to koristili na razne načine i podigli prašinu.

Josipa je odlučila da više ne ćuti, pa se javno sa žestokim rečima obratila svima.

Čitam poslednjih dana zastrašujuće reči s raznih medijskih portala o uvredi koju sam nanela Aleksandri Prijović… TO NISU MOJE RIJEČI…. Te reči su izmišljene… One su vaše. Izuzetno su maliciozne i opasne. Svrha im je da unesu nemir i mržnju među ljude! Zašto se tako veselite nanoseći drugima zlo! Povredili ste me. Istovremeno kroz vulgarne naslove povredili ste i mladu Aleksandru! Povredili ste ljude, zašto?

