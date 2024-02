VIŠNJA PETROVIĆ SE OGLASILA O OTIMAČINI PESME! Pevačica je imala samo jednu PORUKU ZA ANU NIKOLIĆ! Ovo niko nije očekivao!

Višnja Petrović objasnila je u čemu je nastao problem između nje i Ane Nikolić. Naime, pevačica iz Paraćina je objavila na Instagramu fotografiju omota njenog novog albuma, a među pesmama se našla i numera "Rezistentna", koju je kupila i snimila Višnja.

Pevačica i nekadašnja učesnica "Zadruge" tvrdi da je u pitanju nesporazum i da je "glavni krivac" dizajner omota.

Nikolićeva koja uveliko vodi borbu sa bivšim mužem Stefanom Đurićem Rastom na društvenim mrežama, o ovoj temi se još nije oglasila, a Višnja je za Kurir detaljno objasnila situaciju između njih dve.

- Ana Nikolić i ja radimo album kod istog autora Danijela Pavlovića. Svu pometnju je napravio momak koji je radio dizajn omota. On je sutradan dao i demant da to nisu nazivi Aninih pesama. Nakon što je Ana podelila omot od albuma saradnici su me pozvali i pitali da li sam videla šta je okačila i ja sam potvrdila jer se nas dve pratimo na mrežama. Ona je ozbiljna kraljica. Volela bih iskreno da sam te sreće, jer ona čega se uhvati postane hit. Veliki sam poštovalac Aninog rada i čak njene pesme koje je ona zaboravila ja pevam na svom nastupu - rekla je Višnja za Kurir.

