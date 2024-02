JANJUŠ SPREMA VELIKO IZNENAĐENJE ZA SVOJU ĆERKU: Ako ovo izdržim, odmah ću kupiti stan u Ulcinju, a onda...

Marko Janjušević Janjuš ima velike planove nakon izlaska iz rijalitija "Elita". Naime, on se osvrnuo na tragediju koja ga je zadesila, pa priznao da želi da obraduje svoju ćerku Krunu.

- Ako ovo izdržim, odmah ću kupiti Kruni stan u Ulcinju od 45 kvadrata i da ga izdajem. Imam godišnje pare, penzija dobra, pa nek ide Kruni do osamnaeste godine. Evo sad mi je rođendan, voleo bih da mi drug napiše da mi je ostavio stan i da budem miran - ispričao je Janjuš, pa progovorio o svom pokojnom bratu Mihailu Janjuševiću:

- Šta da čekam majku i ćaleta da naprave spomenik, naravno da ću ja to da uradim - dodao je bivši zadrugar.

Janjuša je nedavno stigao bolan šamar realnosti i slomio se zbog Mihailovog samoubistva.

- Juče sam bio malo bezveze, tj. malo više. Pa jesam okej, otkud znam, tako mi naiđe, malo mi bude loše. Sutra će mi biti katastrofa dan, u životu imaš najsrećniji datum, a u nekom trenutku se pojavi taj najgori dan, 25. u mesecu. To je ne dao Bog nikome...Imao bih i lepe i tužne fotografije, to je fotografija koju sam postavio kada se to desilo, nas trojica kada smo bili mali i odmah mi je pala na pamet. Kada si pitao Anđelu: "Kada bi mogla da vrati vreme?", sve slike ti prođu kroz glavu. Ja bih na primer vratio kada smo ga učili da priča, sećam se scene, sedeo je u dubku i učili smo ga da priča: "Tata i mama" - rekao je Janjuš.

- Poručio si i sinoć roditeljima i porodici da čak i kada vide da ti nije dobro ili da si klonuo duhom, poručio si im da brinu dodatno za tebe - pitao ga je Darko Tanasijević.

- Ne mogu ja uvek biti dobro. Naiđe ti čoveče, svaki put kada sam nervozan, nervozan sam jer razmišljam o tome. Kada god smo Aneli i ja zajedno, skrene mi misli, bude ti bolje - izjavio je Janjuš.

