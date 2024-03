OVO NIKO NIJE ZNAO O ZORJI! Pevačica šokirala priznanjem da već 10 godina ne živi u Srbiji! U ovu zemlju je otišla zbog muža

Nakon besprekornog nastupa na „Pesmi za Evroviziju“ Zorja Pajić plasirala se u finale koje će se održati u subotu 2. marta.

Numerom „Lik u ogledalu“ izazvala je oduševljenje publike i postala jedan od favorita za odlazak u Malme.

Međutim, malo ko zna da Zorja živi u Nemačkoj sa suprugom Lazarom koji joj je najveća podrška i vetar u leđa u karijeri.

-Tamo sam se udala, što se kaže (smeh). Tamo moj muž radi i živi, a samim tim i ja. Odlučila sam posle neke blokade od godinu dana da odem tamo i da vidim šta će da se desi – otkrila je i priznala i da su u jednom trenutku ona i njen suprug razmišljali da se ipak skuće u Srbiji:

-Bilo je nekih razmišljanja, ali s obzirom da ništa nije sigurno, a ovo je sigurno, bilo bi besmisleno ostavljati siguran posao za nešto što je projekat. Trudimo se da izbalansiramo između ta dva, za sada ide dobro evo već deseta godina.

Odmah po dolasku u Nemačku Zorja je sebi obezbedila kreativni kutak u kome najviše uživa.

-Jednu sobu u stanu sam posvetila studiju. Tamo nastaju pesme, tamo se drže časovi, snima se. Sve se tamo dešava – rekla je pevačica i šokirala priznanjem gde je nastala njena numera kojom se predstavila na „Pesmi za Evroviziju“.

-Tekst je nastao u kolima ka Nemačkoj. Ne mogu tačno da se setim, možda je bila neka Mađarska ili Češka, tako nešto, a muzika je nastala u Nemačkoj. Prvo smo Lazar i ja seli za klavir, tu smo napravili formu pesme da vidimo šta želimo. Onda je on uradio aranžman, a na kraju smo sve to i snimili u nekadašnjoj crkvi u Nemačkoj, tačnije u sali koja je nekada bila crkva, u Nojbrandenburgu, severno od Berlina– ispričala je.

Podsetimo, nakon nastupa u prvoj polufinalnoj večeri „Pesma za Evroviziju“ Zorja Pjaić je otkrila kako teku pripreme, ali i zbog čega je ponovo odlučila da okuša sreću na ovom takmičenju.

- Pijem vodu, jedem, spavam koliko god mogu, ali ne radim to mnogo. Ima puno stvari koje treba završiti, što iziskuje puno rešenja. Trenutno sve usavršavamo i dovodimo do savršenstva i videćemo na generalnoj probi da li je to to– istakla je pevačica, a potom dodala:

- Delimično me je i suprug nagovorio da učestvujem. Ja definitivno nisam to htela, ali on, moj producent Milan Bjelica i publika su rekli ‘hajde da probamo’, pa ako ide, super. Ako ne, onda ništa, drugi put!

