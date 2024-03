KEBIN NOVI SNIMAK ZAPALIO DRUŠTVENE MREŽE: Pevač trči i peva, ovo može samo on (VIDEO)

Dragan Kojić Keba, važi za muškarca koji vodi računa o svom izgledu. Iako je zagazio u sedmu deceniju života, pevač izgleda bar 20 godina mlađe. Redovnim treninzima, zdravom hranom, i tretmanima, Kojić održava svoj mladalački izgled.

foto: Promo

On često sa pratiocima na društvenim mrežama deli snimke sa treniga, a ono što pokazuje da pevaču trening ne pada teško, je to što sve vreme dok džogira on i peva. Danas je premijerno otpevao i delić njegove nove pesme, koji možete poslušati u video ispod.

00:17 Keba trenira i peva

Podsetimo, Kojić je nedavno postao član žirija u Zvezdama Granda, gde na neko vreme menja koleginicu Anu Bekutu.

Kurir.rs

Bonus video:

00:28 Evo kako je Breskvica proslavila drugo mesto