"NEK SE PONAŠA..." Sajsi MC ŽESTOKO odgovorila na Brajine UVREDE i NAPADE da je kriva što Breskvica nije pobedila na PZE

Sajsi MC, bila je član stručnog žirija na takmičenju "Pesma za Evroviziju", odgovorila je kompozitoru Draganu Brajoviću Braji, kojem se nije svidela odluka pevačice da Breskvici ne da nijedan bod i izvređao je.

- Može gospodin Brajović da se pojavi sledeći put, neka ga pozove RTS i neka glasa da vidi kako je to. On svakako ima dovoljno kvalifikacija da bude na tom takmičenju. Ja poznajem njegov rad, ali takođe vidim iz njegovog komentara da on moj rad ne poznaje. Tako da bi kao neko ko je baš stariji, toliko stariji kolega, bih ga savetovala da se ponaša u skladu sa svojim godinama. Ako želi da priča o nečemu, trebalo bi da se informiše, ali bih volela da ga pozovu sledeće godine da on bude žiri. Svakako ima dovoljno kompetencije - zaključila je ona.

Sajsi se prisetila i njenog učestvovanja u Pesmi za Evroviziju prethodnih godina.

- Ja sam se na RTS-u zadnjih godina pojavljivala više puta, tako da ovo nije moje prvo pojavljivanje. Bila sam prošle godine na PZE-u u ekipi sa Savom Perovićem, gde sam mu pisala tekst, tako da sam u neku ruki bila deo tog takmičenja i prošle godine - rekla je pevačica.

Ivana je pre 14 godina bila osporavana zbog svog načina stvaranja muzike, pa je prokomentarisala kako je ona gledala na to.

- Cela priča oko spota i pesme "Mama" u kojoj sam ja posebno odglumila jer ide iz prvog lica, gde su oni meni i poverovali da sam ja taj lik. Ja sam to baš shvatila kao kompliment, zato što je u celoj priči oko spota bilo najvažnije da se shvati ozbiljno, tako da je meni to kada su se desili ti komentari bili su super jer se to desilo. Jednostavno, ja sam taj efekat i želela da proizvedem - rekla je Sajsi MC.

