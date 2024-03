"TEYA DORA JE TREĆI FAVORIT NA EVROSONGU!" Olivera Kovačević otkrila najnovije ocene učesnika na ovogodišnjem FINALU U MALMEU

Srbiju će na Evroviziji u Švedskoj, u Malmeu, predstavljati pevačica Teya Dora, pesmom "Ramonda", koja je u subotu 2. marta pobedila na domaćem izboru zbirom glasova žirija i publike.

S obzirom na to da je drugoplasirana pevačica Anđela Ignjatović Breskvica osvojila više glasova publike - 45.000 poruka u odnosu na 28.000 koliko je stiglo za Teya Doru.

Breskvičini nezadovoljni fanovi najavljuju protest na kom će tražiti da ona ode u Malme. Okupljanje najavljuju ispred RTS-а, 9. marta.

Kako saznajemo, ako se ne ponište rezultati glasanja, plan im je da blokiraju glavne saobraćajnice u Beogradu. Na najavu protesta Breskvičinih fanova, Teya Dorini obožavaoci odgovaraju organizovanjem kontramitinga na istom mestu, u isto vreme.

O haosu koji ne jenjava ni četiri dana nakon završenog izbora za Pesmu Evrovozije, sa urednicom i supervizorkom ovog takmičenja Oliverom Kovačević razgovarao je novinar Kurir televizije Saša Dobrijević.

foto: Kurir televizija

Da li ste od mera očekivali da će biti ovakva frka nakon proglašenja pobednika?

- Ja, da budem potpuno iskrena, ja u tome ne vidim nikakvu frku. Ja vidim samo nekoliko nekih interesnih grupa, predvođenih nekim opskurnim tabloidima, koji su tako uzeli da smatraju, da diskutuju o nečemu o čemu se ne diskutuje. Nemojte zaboraviti da pesma Evrovizije je apolitična, da ona u svom statutu i pravilniku ima uslov da pesme koje se takmiče ne mogu da imaju nikakav politički sadržaj, ali ni politički kontekst. I ne razumem uopšte zašto u našoj zemlji, eto ta nekolicina koja je bučna i smatra da je nešto u pravu, zašto je zloupotrebila na taj način jednu lepu pesmu, jednu divnu mladu umetnicu koja je pokazala i čast i čojstvo, čestitala suparnici, ako mogu uopšte tako da nazovem Teya Doru, čestitala joj na pobedi i pokazala da je Breskvica daleko ozbiljnija kao osoba od svih tih koji kao sa nešto zalažu za njena prava ili njenu pobedu jer je kobajagi oštećena i slične izjave koje nemaju nikakve utemeljenje.

foto: Kurir televizija

Kako onda mislite da će proći taj protest, da li će se okupiti puno ljudi?

- To je neozbiljno. Protest zbog čega? Zbog toga kako je glasala Marija Šerifović? Pa da nećete možda vi da glasate u žiriju? Mislim, ja zaista ne znam nikog kompetentnijeg u ovoj zemlji od Marije Šerifović. Evo da budemo pošteni, to je žena koja je donela nama pobedu, zahvaljujući njoj, njenoj interpretaciji, uz autorski tim. Ali na leđima Marije Šerifović je ova zemlja dobila pesmu Evrovizije u Beogradu 2008. I ako ona nije kompetentna i njen glas ne poštujete i ne slušate, to govori o vama. Ja imam poštovanje prema njoj, ja njen sud uvažavam. Ja kao urednik, kao supervizorka tog festivala mogu da imam pet kandidata drugih koje bih ja volela iz ovog ili onog razloga, ali ja nisam ta koja odlučuje. Pa ako nisam ja ta koja odlučuje, pa zbog čega vi sebi uzimate za pravo da vi imate pravo odluke? Kao posle utakmice, možemo da se žalimo, bili smo bolji tim i sve, ali eto, nije nas išla sreća, pa idemo dalje. A vi ćete sada protestujete, zašto? Zbog toga kako je glasao stručni žiri. To je, to samo valjda u našoj zemlji ima, kao fatamorgana.

05:05 TEYA DORA JE TREĆI FAVORIT NA EUROSONGU! Olivera Kovačević otkrila najnovije ocene učesnika na ovogodišnjem FINALU U MALMEU

Da se vratimo na pozitivne stvari ovog odabira i zapravo većeg odnosno evropskog takmičanja koje nas čeka. Na šta vam je sad baziran glavni fokus, što se tiče i samog posla, ima tu dosta da se radi.

- Uvek ima mnogo posla, i oko našeg festivala, a onda pripreme za odlazak u Malme ove godine. Evo dok mi ovde razgovaramo, Teya Dora je gore sa šefom delegacije. Evo Teya Dora je gore, upravo ovde na trećem spratu sa šefom naše delegacije, sa rediteljkom nastupa, dogovaraju se, moraju da šalju sve informacije u Švedsku. Moramo da pošaljemo taj "one shot" da vidimo kako će izgledati naš nastup. Šta ćemo promeniti, odnosno koliko ćemo unaprediti nastup koji je bio na pesmi za Evroviziju. Tako da pripreme su već počele, prvog dana posle festivala, jedan dan spavanje i sutra počinje da se radi.

Da li je ona već negde upoznata sa konkurencijom i kako se generalno može kotirati na takmičenju?

foto: Kurir televizija

- Pa evo, sada smo baš pratili te ocene od koliko, 28 do sada prijavljenih kompozicija. Ona je prema ocenama na trećem mestu. Na kladionicama nije. Na kladionicama je onako negde u sredini. A pa sada, nekada kladionice pogađaju, nekada i ne i to se menja naravno kako se približava maj. To se sve ubrzava, menja, slušaju se razni glasovi, raznih fanova, tih velikih evrovizijskih grupa koje su strašno zainteresovane za to. Ja hoću vama da kažem da mi svake godine u taj naš polufinalni žiri pozovemo jednog od predstavnika OGAE-a u Srbiji. Mi imamo vrlo ozbiljnu organizaciju koja prati evroviziju, te mlade ljude zainteresovane koji su tome posvećeni. I svake godine jedan od njih je član našeg polufinalnog žirija. I mislim da je to lepo da pokazujemo, da uvažavamo i njihovo znanje, njihov trud i njihov entuzijazam kada je pesma za Evroviziju u pitanju.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

02:40 MAJKA TEYA DORE EKSKLUZIVNO ZA KURIR: Nije razmišljala o prijavi, OVA stvar je sve preokrenula! Stizale su joj poruke iz Evrope