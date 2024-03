"KRIVO MI JE ŠTO PRVO VEČE NISAM BIO SA ŽENOM I SINOM" Ognjen Amidžić doveo Peruna i Minu kući i pravo na posao, a OVO jedva čeka

Ognjen Amidžić izveo je suprugu Minu iz porodilišta, a sada je otkrio koliko mu teško pada što prve večeri zbog poslovnih obaveza nije bio sa njom i sinom.

Ognjen je priznao da je jako emotivan, uplašen, kao i da mu supruga Mina pruža osećaj sigurnosti.

- Prelepo se osećam, super savršeno... Ali i svaki mnogo lep događaj je isto stres za čoveka. Malo me stiže umor, ali sam srećan. Mina je izašla iz bolnice, Perun je došao kući i sad polako ulazimo u realan život. Sada ćemo da vidimo kako to funkcioniše. Prelepo je, ali dosta odgovornosti. Krivo mi je što prvo veče nisam sa suprugom i sinom, ali već sutra ću to nadoknaditi. Mina je uspela sve to da savlada, baš uživa u tome. Naravno da ću joj pomagati i podržavati je kao i ona mene. Ona je osoba koja kada uzme nešto da radi ona se tome posveti 100 odsto i radi bez greške. Ima majčinski instinkt, majka je majka, nema šta - rekao je Ognjen, koji je potom otkrio na koga naslednik liči.

foto: Ata images

- Još ne znam na koga sin liči, još je mali. Verovatno će pravi oblik dobiti tek u pubertetu, do tada će ličiti i na mene i na nju. Trenutno ne liči ni na koga. Ima dosta kose baš, taman je. Čini mi se da kao Mina ima tamnoplave oči.

Voditelj je otkrio kako je odabrao ime za naslednika.

- Naravno da sam bio emotivan, to je poseban osećaj. Kada ugledaš to biće koje je tako malo, čisto i nevino... To je osećaj koji te iz korena uzdrma. Dugo sam razmišljao o imenu, već neko vreme mi se već sviđa ime Perun. Kada sam predložio Mini se to dopalo. Ja zaista poštujem svačiji izbor. Meni je bilo čudno moje ime, dan danas ne znam nijednog Ognjena koji je stariji od mene, tada su bila moderna druga imena. Ja sam želeo ime koje je nesvakidašnje, koje ima veze sa našom tradicijom, a neobično je. Jako ime, kratko, jasno, nadam se da će mi doneti sreću.

foto: Ata images

Ognjen priznaje da ima dosta strahova, te da je Mina ta koja je u ovom slučaju pribranija.

- Kada su važne stvari u pitanju, deca, ja uvek imam strahove. Samo je važno da je zdrav i da sve bude okej. Mina je drugačiji tip, ona je lafčina. Sve podnosi lako, brzo se snalazi. Ona mi pravi lakoću u životu i to je savršeno - priznao je Ognjen pa dodao da jedva čeka da njegov stariji sin Matija upozna brata.

- Jedva čekam da Matija upozna mlađeg brata, mislim da i on jedva čeka. Priroda je čudo, mislim da će biti posebno čim se vide.

kurir.rs/blic/peneo I.L.