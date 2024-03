"POGLEDAJTE, TO SU CECINA VRATA" Influenserka iz Slovenije oduševljeno snimala pevačicinu vilu na Dedinju, a zbog ovog bila u ŠOKU

Svetlana Ceca Ražnatović ima fanove u celom regionu, a da je veoma popularna u Sloveniji sad je otkrila i jedan influenserka iz "dežele" koja je sa velikim oduševljenjem otišla u obilazak pevačicine vile.

Naime, poznata influenserka je posetila Srbiju, a jedna od glavnih atrakcija je za nju bila i vila Cece Ražnatović.

A influenserima iz Slovenije, Cecina kuća glavna atrakcija u Beogradu😍😂 pic.twitter.com/PBcVpNZGoS — Bestofraznatovicka (@kozapamti) March 12, 2024

Influenserka iz Slovenije je iz svih uglova snimala Cecinu vilu govoreći:

"Upravo ovde prekoputa je kuća, da li neko može pogoditi čija je - od Cece. Da li je kod kuće, osvetljeno je tako da... Pazi te to, ovo su Cecina vrata, izgleda da su te lampice možda celu godinu, nema potrebe da se sa time zamara. To sada kontam, da li je lift, mislim ako ga neko ima, to je Ceca, ali pazi ta vrata", pričala je uzbuđeno u videu influenserka.

Inače, vila Ražnatovića ima nekoliko spratova, mermerno stepenište, ukrasnu ogradu od bakra i velike mermerne stubove.

Pevačica je uvek vodila računa o detaljima, pa su ukrasne sveće, ramovi i druge stvari izabrani sa velikom dozom stila.

kurir.rs/blic/preuzeo I.L.

