"KOD HARISA SAM VIDEO UGLEDNE POLITIČARE, ZBOG OVOGA SU DOŠLI" Era Ojdanić iskreno o pevaču: Dobar je čovek, kolega i domaćin!

Razvod Harisa Džinovića i njegove supruge Meline zainteresovao je javnost, a pogotovo nakon ekskluzivnog intervjua koji je pevač dao za Kurir povodom kraha braka od 22 godine.

Gost "Pulsa Srbije" kod voditelja Ivana Gajića bio je Era Ojdanić koji je dao svoj sud povodom ovog razvoda.

Prvo je napomenuo da je Haris veliki domaćin i čovek kome je porodica svetinja:

- Ispratio sam priču, stvarno sam se iznenadio kako i zbog čega se dogodilo tako nešto. Prvo, sa Harisom sam dobar prijatelj, drugar i kolega, on je divan čovek, sjajan umetnik i veliki domaćin. Cenim da je bio i veliki muž, naravno i odličan otac. Prvo sam se obradovao kada sam video da je napravio divnu vilu na Senjaku. On to i zaslužuje svojim radom, tu su decenije utrošene, to se ne zarađuje preko noći. Kada je bilo useljenje, video sam prvu garnituru naših političara, uglednih ljudi, koji su došli na otvaranje. Dakle, ne možete za Harisa reći nešto loše, dobar čovek, kolega i domaćin.

Potom je otkrio gde je najviše puta viđao Harisa i Melinu:

- Najviše sam ih puta video na aerodromu u Tivtu, a uvek sam ih video kako blistaju jedno za drugo, drže se za ruku, Haris nosi dva kofera, a ona svoju firmiranu torbicu. Bio je izuzetan par, pripadali su jedno drugom, nikada mi nije palo na pamet da će doći do raskida. Mislim da pomirenja ovde nema. Ona je fenomenalna žena, lepa, zgodna, sto đavola trče na takve žene, malo su emocije u padu prema Harisu, a neko sa strane verovatno da postoji, koji je dopumpavao, pa je njoj puklo.

Potom je dao svoj komentar na razvod Dragane Mirković i Tonija, koji je isto došao kao hladan tuš:

- Ja sam to čuo pre par dana, kao da je sinula munja iz vedra neba i da me pogodila. Pitao sam da li je to istina. Za Draganu hoću da kažem da je jedna čestita i poštena duša. Smeo bih da stavim desnu ruku na panj da ona nikada nije ni pomislila da prevari njenog supruga.

