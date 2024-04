DEČKO ALEKSANDRE MLADENOVIĆ VATRENI NAVIJAČ PARTIZANA! Pevačica otkriva koga biznismen više voli i da li sa njim ide na utakmice

Dečko Aleksandre Mladenović Darko Dobričanin je vatreni navijač Partizana. Ovaj biznismen koji je osvoji srce naše pevačice toliko voli ovak košarkaški klub da ih prati gde god igraju svuda po svetu.

U prilog tome svedoče i fotografije koje je postavio na društvenim mrežama. On poslednjih dana boravi u Berlinu gde je su crno-beli igrali protiv Albe i ostvarili veoma važan trijumf.

foto: ATA images

Partizan je tom prilikom zadržao šansu za plasman za plej-in Evrolige. Bilo je dosta navijača Partizana i napravili su fenomenlanu atmosferu.

I dok Dobričanin uživa u Nemačkoj, pevačica za Kurir otkriva za koga ona navija i da li podržava dečka u tome što je vatreni navijač.

Aleksa Avramović i Darko Dobričanin na utakmici u Berlinu foto: Printscreen/Instagram

- Darka podržavam u svemu, pa i u tome što gaji ljubav i poštovanje prema Partizanu iako ja navijam za Crvenu zvezdu. E, sad to što me pitate da li više voli mene ili klub za koji navija, to morate njega da pitate, ja smatram da su to dve totalno različite ljubavi. Mislim da to nije za poređenje. Jednom prilikom sam bila sa njim na utakmici i odlično sam se provela. Navijam da uvek pobedi sport i ljubav - kaže kroz osmeh pevačica za Kurir.

Inače, Darko je napravio selfi i sa Aleksom Avramovićem, a snimio je trenutak i kako slave navijači sa trenerom Željkom Obradovićem, kojem se jasno vidi da je zadovoljan utakmicom.

