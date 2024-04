U POČETKU PEVAO ZA 50 €, SADA NAPRAVIO KUĆU OD POLA MILIONA: Komšije Slobe Radanovića otkrile koliko ga je slava promenila

Sloba Radanović živi pravu porodičnu bajku u mirnoj kraju u Beogradu. Ekipa Kurira je posetila Višnjičku Banju, gde u kući do pola miliona evra živi pevač sa suprugom Jelenom i sinom Damjanom.

Nekada je pevao za 50 evra, a nakon vrtoglavog uspeha zarađuje basnoslovne cifre o kojima nikada ne govori.

foto: Kurir tv

Komšije porodice Radanović otkrile su kako izgleda njihov život van očiju javnosti.

Prvi glas je dao drugar pevača, koji je zadužen za renoviranje skupocene vile:

foto: Kurir

- Nisam njegov komšija, ali jesam prijatelj. Mogu da kažem dosta toga, recimo on je i te kako prizeman, pošten i skroman čovek u privatnom životu. Veliki je humanitarac, a najlepše od svega je što se on ne hvali za to, a lično znam koliko je pomagao. Ogroman humanitarac i divan čovek. Malo se raznežio otkad je postao otac, više je osećajan za neke stvari. Uživam da ga gledam dok mu je sin u naručju.

foto: ATA Images

Potom je i poštar govorio da je uvek ljubazno dočekan, a gotovo svi iz obližnih radnji rekli su da je to jedna divna porodica koja je i te kako pristojna.

- Kulturan i normalan momak. Odiše kućnim vaspitanjem i poštovanjem starijih što je danas retkost - dodala je komšinica.

foto: Printscreen

Podsetimo, Sloba je nedavno govorio o porodici i vremenu koje provodi sa sinom Damjanom.

- Stvarno se trudim da što češće budem kod kuće, biram jutarnje avione da dođem što pre. Gledam da ne prođe njegovo detinjstvo pored mene i želim da budem prisutan, želim sve da doživim. U jednom trenutku sam proredio nastupe da bih bio sa njim stalno. Sada je prohodao i prezanimljiv je - govorio je Sloba i dodao:

- Dobro je dete, nasmejano. Kod svakoga hoće i radostan je.

Bonus video:

04:55 Sloba Radanović izjava