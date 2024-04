MAJA PRIZNALA KAKO SE OSEĆA NAKON SAZNANJA DA JE CAR POSTAO OTAC: Marinkovićeva progovorila o Aleksandri i Filipu

Aleksandra Nikolić i Filip Car juče su postali roditelji, a ćerkici su dali ime Leona.

Radosna vest saopštena je i učesnicima "Elite", a pismo je ukućanima morala da pročita upravo bivša devojka Filipa Cara, Maja Marinković.

- Bravo, čestitam, sve najlepše im želim - rekla je tada Maja.

Maja je kasnije u toku dana priznala kako se oseća nakon što je saznala da je dečko kojeg je volela postao otac.

- Baš sam rekla pre neki dan da sam totalno presekla, nisam ja ta koja želi da produbljuje tu temu. Ja tom čoveku nisam lik videla godinu dana, sada sam u vezi i to je za mene završena priča, iskrena sam bila - tvrdila je Maja.

- Ne znam kako se to emocije preseku tako preko noći... Maja je čestitala, to tako i treba, ali to nema veze sa emocijama, mislim da tu nije iskrena - prokomentarisao je Lepi Mića.

Podsetimo, Aleksandra je carskim rezom na svet donela devojčicu, a njih dvoje su za naslednicu odabrali ime Leona.

